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24.01.2021 16:59
Рубрика: В мире

Арестован один из главных наркобаронов мира Це Чи Лопа

Текст: Константин Волков

Полиция Нидерландов арестовала 57-летнего Це Чи Лопа, одного из самых известных наркобаронов мира, также известного как "азиатский Эль-Чапо", сообщает SkyNews.

Фото: AP Photo
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Преступный синдикат "Сэм Гор" (означает "Брат номер три" на кантонском диалекте китайского языка) или "Компания", который возглавляет Це Чи Лоп, как утверждают специалисты, контролирует порядка 40 процентов сбыта метамфетамина и других синтетических наркотиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Например, эта структура поставляет большую часть "синтетики" в Австралию.

Организация состоит из лабораторий, многие из них расположены на территории Мьянмы, и разветвленной сети "филиалов", а также - работающих с синдикатом криминальных структур. Среди последних - "Триады" из Гонконга, якудза в Японии, а также - различные банды Австралии, такие как Satudaro mc, мотоклуб Comanchero, китайские этнические группировки в Юго-Восточной Азии и другие. Синдикат часто переправляет наркотики в упаковках чая.

Согласно информации Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (UNDCP), в 2018 году синдикат Лопы только от продажи метамфетамина выручил от 8 до 17,7 миллиарда долларов. В целом же "стоимость" преступной организации оценивается в 22 миллиарда долларов. Как раз специалисты UNDCP назвали Це "находящемся на уровне Эль-Чапо или, может быть, Пабло Эскобара".

Це Чи Лоп родился в Гуанчжоу в Китае, в 1988 году иммигрировал в Канаду. В конце 1990-х попал на восемь лет в тюрьму за поставки героина в США, чем он занимался вместе с семейством Ризутто - известным канадским преступным кланом. После освобождения Це в короткие сроки смог создать вместе с гонконгскими бандами-"Триадами" могущественный синдикат.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Преступник был арестован в Нидерландах во время пересадки на рейс в Канаду. Его арест стал кульминацией спецоперации "Кунгур", возглавляемой полицией Австралии при поддержке правовых подразделений Канады, Китая, Японии, Мьянмы, Таиланда, США и Бюро расследований Минюста Тайваня.

Про Це Чи Лопа ходит много слухов. Считается, что его охраняют тайские кикбоксеры, что он летает на личном самолете и однажды проиграл за ночь 66 миллионов долларов в казино в Макао.

Полиция не раз отмечала, что организация работы синдиката Це находится на более высоком уровне, чем у наркокартелей Латинской Америки. По словам следователей, работа преступников выстроена крайне эффективно, а дисциплина на очень высоком уровне. Организации до сих пор удалось избегать даже традиционной проблемы больших преступных групп - войны кланов между собой. Прибыль синдиката настолько велика, что преступники отложили претензии друг к другу и работают вместе.

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