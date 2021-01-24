Арестован один из главных наркобаронов мира Це Чи Лопа

Полиция Нидерландов арестовала 57-летнего Це Чи Лопа, одного из самых известных наркобаронов мира, также известного как "азиатский Эль-Чапо", сообщает SkyNews.

Преступный синдикат "Сэм Гор" (означает "Брат номер три" на кантонском диалекте китайского языка) или "Компания", который возглавляет Це Чи Лоп, как утверждают специалисты, контролирует порядка 40 процентов сбыта метамфетамина и других синтетических наркотиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Например, эта структура поставляет большую часть "синтетики" в Австралию.

Организация состоит из лабораторий, многие из них расположены на территории Мьянмы, и разветвленной сети "филиалов", а также - работающих с синдикатом криминальных структур. Среди последних - "Триады" из Гонконга, якудза в Японии, а также - различные банды Австралии, такие как Satudaro mc, мотоклуб Comanchero, китайские этнические группировки в Юго-Восточной Азии и другие. Синдикат часто переправляет наркотики в упаковках чая.

Согласно информации Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (UNDCP), в 2018 году синдикат Лопы только от продажи метамфетамина выручил от 8 до 17,7 миллиарда долларов. В целом же "стоимость" преступной организации оценивается в 22 миллиарда долларов. Как раз специалисты UNDCP назвали Це "находящемся на уровне Эль-Чапо или, может быть, Пабло Эскобара".

Це Чи Лоп родился в Гуанчжоу в Китае, в 1988 году иммигрировал в Канаду. В конце 1990-х попал на восемь лет в тюрьму за поставки героина в США, чем он занимался вместе с семейством Ризутто - известным канадским преступным кланом. После освобождения Це в короткие сроки смог создать вместе с гонконгскими бандами-"Триадами" могущественный синдикат.

Преступник был арестован в Нидерландах во время пересадки на рейс в Канаду. Его арест стал кульминацией спецоперации "Кунгур", возглавляемой полицией Австралии при поддержке правовых подразделений Канады, Китая, Японии, Мьянмы, Таиланда, США и Бюро расследований Минюста Тайваня.

Про Це Чи Лопа ходит много слухов. Считается, что его охраняют тайские кикбоксеры, что он летает на личном самолете и однажды проиграл за ночь 66 миллионов долларов в казино в Макао.

Полиция не раз отмечала, что организация работы синдиката Це находится на более высоком уровне, чем у наркокартелей Латинской Америки. По словам следователей, работа преступников выстроена крайне эффективно, а дисциплина на очень высоком уровне. Организации до сих пор удалось избегать даже традиционной проблемы больших преступных групп - войны кланов между собой. Прибыль синдиката настолько велика, что преступники отложили претензии друг к другу и работают вместе.