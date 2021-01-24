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Рубрика: В мире

Байден планирует изменить "драконовскую" иммиграционную политику США

Текст: Максим Макарычев

Власти США планируют изменить "драконовский" иммиграционный подход администрации Трампа, работая над политикой, направленной на устранение причин миграции, заявил президент Джо Байден в ходе разговора со своим мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Борьба с легальной и нелегальной иммиграцией была основным приоритетом предшественника Байдена.

Фото: AP Photo / Sandra Sebastian
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Нынешний хозяин Белого дома изложил свой план по созданию новых легальных путей для иммиграции и улучшению процесса для людей, запрашивающих убежище. В числе приоритетов - "отмена драконовской иммиграционной политики предыдущей администрации", уточнили в американской администрации. Два президента соседних стран также согласились совместно работать над сокращением потока нелегальной миграции. "Звонок был приятным и уважительным, - написал Лопес Обрадор в Twitter. - Все указывает на то, что отношения будут хорошими и принесут пользу нашему народу и нациям".

В январе Мексика помогла координировать усилия стран Центральной Америки по сдерживанию большого числа мигрантов, направляющихся в Соединенные Штаты. Министерство иностранных дел Мексики также заявило, что начало переговоры с Вашингтоном по поводу подписанного Байденом приказа, касающегося COVID-19, об установлении более строгих протоколов здоровья для людей, въезжающих на территорию США. Наконец, Байден выступил с инициативой принятия законопроекта, который откроет путь к получению гражданства для примерно 11 миллионов человек, живущих в Соединенных Штатах нелегально, хотя даже его союзники в конгрессе признают, что это может стать "титанической задачей".

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