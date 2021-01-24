В воскресенье в польском Гданьске завершился чемпионат Европы по шорт-треку. Первый же день, в который разыгрывались медали, стал успешным для сборной России. Золотые медали завоевали Семен Елистратов на 1500 м и Константин Ивлиев на 500 м. Причем, если для 30-летнего Елистратова это уже 12-е европейское "золото" в карьере, то 20-летний Ивлиев выиграл свою первую награду на высочайшем уровне.

Лидер сборной России Семен Елистратов на чемпионате Европы подтвердил свой высокий класс. Фото: EPA

Кроме того, "серебро" на 1500 м взял Денис Айрапетян, а Софье Просвирновой на аналогичной дистанции досталась "бронза". Результаты последнего дня соревнований стали известны уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

В чем исключительная важность чемпионата Европы в Польше и как относиться к успехам россиян, специально для "РГ" рассказала бронзовый призер Олимпиады-2006 в Турине, а ныне исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Варвара Борисовна, это ведь первый международный старт в шорт-треке с февраля прошлого года. Можно сказать, что в связи с этим он приобрел исключительное значение?

Варвара Барышева: Так и есть. Этот чемпионат Европы очень важен как для нашей команды, так и для европейских лидеров, многие из которых являются мировыми лидерами. Если учесть, что нет решения Международного союза конькобежцев по поводу проведения чемпионата мира в марте, не исключено, что этот ЧЕ-2021 так и останется единственным стартом в сезоне. И в этой связи, он приобретает особенно важное значение, хотя в шорт-треке европейское первенство всегда считалось престижным соревнованием. Это была генеральная проверка сил перед чемпионатом мира. Обычно же чемпионат Европы проводился в январе, после чего следовало несколько этапов Кубка мира и собственно первенство планеты. Но в этом году этапы Кубка мира отменены, поэтому для нашей команды было очень важно удачно выступить в Гданьске.

Надо же еще и в уме держать Олимпиаду в Пекине, которая через год...

Варвара Барышева: Разумеется. Повторюсь, до сих пор неясно, сколько еще стартов будет в этом международном сезоне. А ведь в шорт-треке тактическая борьба с иностранными соперниками высокого класса очень важна и в плане подготовки к Олимпийским играм, и вообще с точки зрения опыта. Надеюсь, Олимпиада состоится в срок, хотя в этом сезоне у нас отменили в том числе все тестовые мероприятия, которые должны были пройти в Пекине. Мы, как и все, находимся на данный момент в определенном неведении.

Как оцените победы Елистратова и Ивлиева в первый день соревнований? Особенно успех последнего, ведь с возможностями Семена мы и до этого были хорошо знакомы.

Варвара Барышева: Успехи команды не могут не радовать, учитывая, как сложно складываются последние два года. В 2020 году мы не смогли закончить сезон и пробежать чемпионат мира. Подготовку пришлось строить иначе. Опять же, в конце 2020 года не было стартов. Шорт-трек - это вообще такой вид спорта, склонный дарить сюрпризы. Но я бы не сказала, что "золото" Ивлиева или "серебро" Айрапетяна на 1500 м стали неожиданностью. Это результат планомерной работы, которую ведет команда. Да, у нас есть абсолютный лидер, Семен Елистратов, и задача тренеров заключалась в том, чтобы подтянуть до его уровня оставшуюся часть команды. Это впоследствии должно помочь нашим спортсменам завоевывать награды на тех же Олимпийских играх. Если возвращаться к победе Ивлиева, ее можно назвать безоговорочной. Он лидировал с первых метров дистанции. Но мы знали, что этот парень талантлив и ему просто нужен соревновательный опыт на таком высоком уровне, чтобы реализовывать тот потенциал, который у него есть. То же самое касается Дениса Айрапетяна. Тактически были решены задачи, которые наши тренеры ставили перед спортсменами, чему мы очень рады.