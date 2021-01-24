Баржа "Фортуна" начала подготовку к достройке "Северного потока-2"

Трубоукладочная баржа "Фортуна" в водах Дании начала работы по возобновлению строительства газопровода "Северный поток - 2", сообщил оператор строительства компания Nord Stream 2 AG.

"Работы идут в соответствии с полученными согласованиями, включая подготовительные мероприятия и испытания, в период с 15 января 2021 года", - уточнили в пресс-службе компании.

"Северный поток-2" прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. Осталось проложить чуть более 150 км двух ниток газопровода. В исключительной экономической зоне Дании - 70 и 50 км, а также 16,5 и 13,9 км - в зоне Германии.

Большая часть работ в датской зоне будет проходить на глубинах свыше 30,5 метра. Суда, укладывающие трубы для "Северного потока-2" на такой глубине, автоматически попадают под санкции США, принятые в конце 2019 года. Кроме того, 18 января американская сторона уведомила европейские страны о введение санкций непосредственно против судна-трубоукладчика "Фортуна".

В начале января США приняли оборонный бюджет, который предусматривает новые санкции в отношении "Северного потока-2". Они направлены против организаций, оказывающих техническую поддержку судам, ведущим строительство, а также предоставляющим страховые и сертификационные услуги. После этого норвежская компания DNV GL не стала проводить сертификацию проекта, а швейцарская страховая фирма Zurich Insurance Group отказала в своих услугах задействованным в строительстве судам.

"Газпром" реализует проект "Северный поток-2" совместно с крупнейшими европейскими компаниями. Мощность двух линий газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год.