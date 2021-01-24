"Берлинский пациент" разыгрывает роль жертвы в расчете на реакцию западных СМИ

В Германии Алексея Навального привезли непосредственно к трапу вылетавшего в Москву самолета, и с этой красноречивой детали началась очередная операция по дестабилизации ситуации в России. Удивительным образом прилет "берлинского пациента" совпал с сессией Европарламента и принятием на ней резолюции с призывом к новой порции санкций в отношении Москвы. Предъявленный российскому правосудию ультиматум освободить Навального опять же совпал с призывом российской оппозиции вывести людей на улицы.

И уж совсем грубым совпадением выглядит размещение на сайте посольства США в РФ подробного предупреждения, предназначенного якобы для американских граждан, с указанием мест проведения несанкционированных акций в российских городах.

Фото: U.S. Embassy & Consulates in Russia

Такую заботу о соотечественниках со стороны американской дипмиссии безусловно невозможно расценить иначе, чем косвенное поощрение российской оппозиции участвовать в протестах. Но какой смысл говорить о набивших оскомину двойных стандартах на европейской политической кухне, когда очевидно, что это ее традиционное состояние и иной она никогда не будет. Особенно в отношении России.

С просьбой прокомментировать ситуацию вокруг Навального "Российская газета" обратилась к зарубежным экспертам, чей голос стараются не замечать европейские средствам массовой информации.

Фредерик Понс, французский политолог, писатель:

- Хорошо известно, что Навальный прошел в свое время подготовку в США и используется антироссийскими силами, в частности американскими, в их собственных интересах. Ну а факты финансирования его деятельности со стороны структур, которые распространяют в мире так называемые "демократические ценности"? К чему это приводит, мы видим на примере Украины, а также других стран.

Обо всем этом западные СМИ умалчивают. Кое-кто по наивности может посчитать, что они якобы "не знают", что этот персонаж из себя реально представляет и какие силы за ним стоят. Думаю, что знают, но сознательно не обращают на это внимание, заняв вполне определенную ангажированную позицию в развернувшемся идеологическом противостоянии. Именно поэтому Навальный, фигура, конечно же, раздутая, преподносится в прессе на Западе как "главный противник" Кремля.

В глобальной антироссийской стратегии США и их союзников этому субъекту отводится роль некоей "троянской лошадки", с помощью которой они хотели бы попытаться расшатать Российское государство изнутри.

Это надо четко понимать и реагировать соответствующим образом не только в самой России, но и активно разъясняя за ее рубежами, кем на самом деле является этот персонаж и какие цели преследует.

Так случилось, что буквально несколько дней назад мне довелось принимать участие в диспуте, который проходил в сенате, верхней палате французского парламента. Среди затронутых тем была и та, что касалась дела Навального. Я, в частности, рассказал о том, что Навальный, кроме всего прочего, организовывал в Москве незаконные манифестации: они были или несанкционированными, или менялось место проведения без разрешения городских властей. То же самое можно сказать о недавнем призыве оппозиционера провести в этот уик-энд антиправительственные митинги в России без какого-либо согласования. То есть то, что у нас во Франции строго запрещено.

А не он ли стал поводом для Европарламента принять резолюцию с требованием ужесточить санкции против России и заблокировать "Северный поток-2"? Впрочем, на Западе русофобское лобби использует любой повод, чтобы очернить, "дьяволизировать" вашу страну, и в этом смысле Навальный сейчас стал для них удобным инструментом.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России "Посольство США в Москве опубликовало "маршруты протестов" в городах России. Что это было: установка или инструкция? О таких планах даже организаторы не заявляли. Американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади."

И вот на что я хотел бы обратить внимание. Это презрительное отношение на Западе к вашей судебно-правовой системе. Задержание в Москве Навального, нарушившего режим условного тюремного срока, вызвало бурю возмущения на Западе. Произойди нечто подобное с кем-либо из наших политиков в аналогичной ситуации, никакой бы реакции вообще не было. Не в этом ли лицемерие и политика двойных стандартов? А ведь Россия - правовое государство, где, как во Франции или Германии, все равны перед законом. Да, демократия в России еще совсем молодая, и есть над чем работать, но это демократия, которая работает.

Гуннар Линдеманн, член палаты депутатов федеральной земли Берлин, фракция "Альтернативы для Германии":

- Мне непонятно, почему в Европарламенте вообще обсуждали Навального. Точно так же непонятно, почему политики правящих немецких партий вступились за Навального, в отношении которого был вынесен приговор суда и который нарушил условия испытательного срока. Дальнейшее судебное разбирательство по экономическим преступлениям находится в компетенции России, и я верю, что оно будет рассмотрено в соответствии с демократическими правовыми процедурами. Кстати, немецкая прокуратура по-прежнему отказывается сотрудничать с российскими властями по ситуации с Навальным, и это явное свидетельство того, что ведется политическая игра, цель которой - дискредитировать Россию.

При этом ни ЕС, ни правительство ФРГ совершенно не интересовались, к примеру, правами женщин в Саудовской Аравии. Когда во Франции и в Италии проходили громкие судебные процессы над Марин Ле Пен или Сильвио Берлускони, я тоже не припомню, чтобы о них дискутировали в Европарламенте. В этом мне видится явное проявление двойных стандартов.

Западу свойственно презрительное отношение к российской судебно-правовой системе

Теперь кое-что о свободе политической системы в Германии. Правительство хочет, чтобы партию "Альтернатива для Германии" поставили под контроль ведомства по защите конституции (внутренней спецслужбы ФРГ. - Прим. "РГ"). Это полный нонсенс, но вопрос находится в процессе подготовки. И мы опасаемся, что это реально может произойти уже в нынешнем году: ведь осенью в Германии предстоят парламентские выборы. То есть речь идет об устранении политической конкуренции абсолютно недемократическими методами. В земле Бранденбург отделение "АдГ" уже взяли под надзор. Конечно, мы будем опротестовывать все подобные решения.

А в том, что касается России, нам нужна внятная и разумная политика, которая положит конец санкциям. Пока же мы слышим призывы к новым мерам давления на Москву, которые совершенно неправомерны.