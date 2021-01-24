Царукян и Евлоев победили на турнире UFC 257 в Абу-Даби

Российские бойцы ММА Арман Царукян и Мовсар Евлоев выиграли свои бои на турнире UFC 257.

В Абу-Даби проходит турнир UFC 257, главным событием которого станет поединок между бывшим чемпионом в двух весовых категориях - ирландцем Конором Макгрегором и Дастином Порье из США.

Но сначала прошли бои с участием представителей России. Арман Царукян встречался с американцем Мэттом Фреволой. Для определения сильнейшего соперники провели в октагоне все три раунда. В итоге победу единогласным решением судей одержал Царукян - 30-27, 30-27, 30-26. Эта победа стала для россиянина 16-й в карьере.

Мовсару Евлоеву также противостоял соперник из США - Ник Ленц. Бой прошел упорно, но двое из трех судей все же отдали победу россиянину. Евлоев выиграл 14-й бой и продолжает оставаться непобедимым.