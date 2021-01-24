Что будет с доходами граждан и почему они важны для роста экономики

Результаты экономики по итогам 2020 года оказались лучше ожиданий большинства профессиональных экономистов. Помогло и то, что российский бизнес был уже неоднократно "привит" в ходе кризисов, и внутренние защитные механизмы, и антикризисные меры правительства. По нашим оценкам, эти меры уменьшили возможный спад экономики более чем на 1 процентный пункт, и это можно считать достижением.

Однако этим не стоит обольщаться, кризис продлится еще как минимум до конца первого квартала.

Наиболее неблагоприятная ситуация сохраняется в области доходов населения. По итогам 2020 года, несмотря на меры поддержки, реальные располагаемые доходы населения сократились, по нашим оценкам, более чем на 4%. Таким образом, общий спад этого показателя за 2013-2020 годы составил примерно 10%. Это постепенно становится хронической проблемой экономического развития.

Например, меры по субсидированию ипотечной ставки позволили поддержать строительную отрасль и обеспечить рост вводов жилья, даже несмотря на кризис. Однако прослойка граждан, которые в дальнейшем могут использовать ипотечные кредиты даже по сниженной ставке, становится крайне узкой. Это в той или иной степени будет тормозить развитие строительной отрасли. Аналогичная ситуация будет складываться и на рынках автомобилей, бытовой техники и т.д. С учетом того, что потребительский спрос формирует около половины российского ВВП, такое развитие событий будет явно сдерживать восстановление экономики.

Оно в решающей степени зависит именно от потребительского спроса, а значит, от роста реальных доходов населения. Конечно, можно ожидать того, что он восстановится в ходе естественного хода развития экономики. Но это достаточно долгий путь. Он предполагает постепенное расширение экономической активности на фоне улучшения ситуации во внешнем мире, наращивание сначала государственных, а затем и частных инвестиций и, наконец, вслед за этим начнется фронтальный рост доходов, в том числе и заработных плат. По нашим оценкам, при таком варианте восстановление спроса населения может занять не менее трех-четырех лет. Понятно, что такие сроки не могут устроить общество. Значит, нужен набор действий по активной поддержке доходов населения. Уже реализуется пакет помощи наименее обеспеченным семьям с детьми. Можно было бы рассмотреть возможность увеличения налоговых вычетов из НДФЛ по ряду позиций и т.д. Однако этого недостаточно.

Если полагаться только на естественный ход развития экономики, то восстановление доходов населения может занять не менее трех-четырех лет

Более существенный импульс восстановлению потребительского спроса могло бы дать повышение зарплат работникам бюджетной сферы. Реформа оплаты труда, активно проводившаяся в 2012-2018 гг., привела к росту средних заработных плат в науке, здравоохранении и образовании. Наряду с определенными достижениями она породила и ряд проблем. В частности, массу нареканий вызвало изменение уровня оплаты труда в зависимости от средней зарплаты по регионам, что приводило к вымыванию наиболее квалифицированных кадров из относительно более бедных субъектов Федерации, а также сокращение общего числа работников и чрезмерный рост нагрузки на оставшихся. Однако самое главное состоит в том, что после 2018 г. дальнейшего опережающего роста оплаты труда в бюджетном секторе не происходило. В результате средняя заработная плата в образовании на 2020 г. оценивается лишь в 78% от средней по стране, а в здравоохранении в 104,2%. При этом в здравоохранении превышение среднего уровня произошло в 2020 г. (средний рост номинальной средней зарплаты медицинских работников составил более 20%) и было связано с временными выплатами врачам и медицинскому персоналу, задействованным в борьбе с пандемией.

Действия по росту оплаты труда в бюджетном секторе создали условия для конкуренции между бюджетным и внебюджетным секторами экономики за трудовые ресурсы. Это значит, что бизнес в той или иной степени будет реагировать на увеличение оплаты труда бюджетников. В целом это может стать важным источником ускорения посткризисного восстановления экономики.

Возникает вопрос: а не приведут ли такие действия к ухудшению параметров макроэкономической стабильности? Наши оценки показывают, что нет. Во-первых, потребительский спрос сейчас настолько слаб, что его некоторое оживление вряд ли приведет к существенному росту цен. Более вероятно, что оно приведет к постепенной загрузке конкурентоспособных мощностей, ориентированных на удовлетворение потребностей населения. Во-вторых, как показывает опыт контрциклической политики 2020 года, практически вся ценовая динамика объяснялась изменением курса рубля и цен на мировых товарных рынках. В то время как меры поддержки экономики позитивно влияли на макроэкономическую ситуацию. В-третьих, рост доходов в бюджетном секторе не только поддержит экономику в общем. Он прежде всего поддержит спрос на рынках, критически важных для восстановления роста: жилищном, автомобильном, бытовой техники и т.д., что обеспечит рост доходов и занятости в других секторах экономики.