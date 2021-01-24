Что будет с рублем, нефтью и биржей на грядущей неделе

Рубль

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Перспектива рубля на неделе выглядит умеренно-негативной. Опасения за вероятное ухудшение внешнеполитического фронта России и США сейчас являются ключевым фактором для локального валютного рынка. Инвесторы вновь начали обделять вниманием активы и валюты ЕМ, что может стать краткосрочным трендом.

Цены на нефть снижаются от недавних максимумов, поскольку ожидания увеличения спроса уже не настолько оптимистичны из-за сохранения ограничительных мер по COVID-19 в ряде ключевых стран. Субботние протестные акции также добавляют негатива в общую копилку факторов.

Таким образом, рубль, вероятно, продолжит слабеть до отметки 75 рублей за доллар.

Нефть

Андрей Кадулин, начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург":

- К концу уходящей недели настроения на рынках стали ухудшаться, рисковые активы выраженно корректировались. Поводом для негатива остается распространение коронавируса и опасения снижения спроса, которые начинают превалировать в отсутствии позитивных новостей. Так, Китай, который пока лучше других стран справлялся с пандемией, в последние недели изолировал несколько городов и район в Пекине. На этом фоне опасения продолжают усиливаться, хотя макроэкономическая статистика из КНР остается сравнительно позитивной. Тем временем, президент США Джо Байден, представив план борьбы с коронавирусом, предупредил, что ситуация в ближайшее время продолжит ухудшаться, а пандемия в США унесет еще 100 тысяч жизней в ближайший месяц, прежде чем вакцинация начнет приносить плоды.

Нефть находится под давлением общих опасений снижения спроса. При этом в среднесрочной перспективе влияние на рынок нефти могут оказать экологические инициативы Байдена (остановка бурения на федеральных землях на 60 дней, отмена разрешения для трубопровода Keystone XL и пр.). С другой стороны, ожидается, что новая администрация восстановит участие США в соглашении, ограничивающем ядерную деятельность Ирана, что может привести к смягчению санкций. Представители иранской стороны уже озвучили планы о наращивании добычи до уровней, предшествовавших санкциям, что означало бы удвоение текущей добычи и дополнительные два млн баррелей в сутки для рынка. Но пока этот фактор слабо влияет на рынок нефти.

На следующей неделе рисковые активы на фоне сохраняющейся негативной картины с распространением коронавируса и в отсутствии новых позитивных инфоповодов, вероятно, останутся под умеренным давлением. При этом цены на нефть стабилизируются на уровне 55 долларов за баррель или чуть ниже.

Биржа

Василий Копосов, аналитик УК "Альфа-Капитал":

- Во второй половине уходящей недели российский рынок довольно сильно снизился, потеряв за четверг и пятницу почти 2,5% по индексу Мосбиржи. Причем продавали практически все акции - и Сбер, и экспортеров, и даже защитные истории вроде "Полюса" (впрочем, этому способствовало снижение цен на золото).

Информационный фон при этом был вполне рядовым - и зарубежные рынки, и нефть торговались в символическом минусе, совсем не таком, как российские акции. Скорее всего, объяснение распродажам стоит искать либо в желании некоторых игроков зафиксировать прибыль по части акций, которые и правда за короткий срок забрались весьма высоко, либо в обострении санкционной риторики.

Впрочем, на мой взгляд, новых санкционных рисков, способных реально отразиться на стоимости финансовых активов, на горизонте нет. А значит, скорее всего, распродажи четверга-пятницы не получат продолжения, а при условии того, что нефть Brent удержится выше 55 долларов за баррель, рынок получит возможность восстановиться к уровням начала прошедшей недели, то есть около 3450 пунктов по индексу Мосбиржи.