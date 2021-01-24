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24.01.2021 11:30
Рубрика: В мире

Депутат Рады обвинил Киев в саботаже обмена удерживаемыми лицами

Текст: Алексей Чуриков

Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы" Ренат Кузьмин разъяснил, почему лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик попытались организовать обмен пленными через Виктора Медведчука. По словам Кузьмина, к Медведчуку обратились из-за того, что официальный Киев сознательно не занимается вопросом обмена пленных и фактически саботирует этот процесс. Об этом он рассказал в эфире телеканала ZIK.

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На вопрос ведущей о том, почему сорвался процесс передачи пленных, Ренат Кузьмин подчеркнул, что этот вопрос следует адресовать президенту Украины и главе его Офиса, поскольку именно они по закону отвечают за этот процесс. "По их мнению Медведчук является частным лицом, а поэтому они считают, что он не должен принимать участие в освобождении. Но, во-первых, Медведчук не является частным лицом. Он является государственным деятелем, народным депутатом, членом комитета по реинтеграции Донбасса. Это его прямая обязанность", - разъяснил Кузьмин.

Он также подчеркнул, что к Виктору Медведчуку обратились по вопросу обмена пленных именно из-за бездействия официальных властей Украины. "На протяжении длительного времени обмены не проводятся. Несмотря на минские соглашения, несмотря на все эти договоренности, украинская власть саботирует эти обмены. При этом украинская власть обвиняет вторую сторону, что это они саботируют", - заявил депутат.

Напомним, что в прошлую пятницу глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил, что передача части граждан Украины от ДНР Киеву остановлена. Самолет, который должен был доставить людей из Минска в Киев, не вылетел.

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