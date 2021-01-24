Для назначаемых президентом чиновников снимут возрастные ограничения

Текст документа размещен в электронной базе данных Госдумы. Это поправки в Закон "О государственной гражданской службе РФ". На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом, при продлении срока службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет, говорится в документе. Как сказано в пояснительной записке, законопроект подготовлен для повышения эффективности регулирования государственной гражданской службы.

Сейчас предельный возраст пребывания на госслужбе - 65 лет. По достижении этого возраста чиновникам, замещающим должность категории "руководители" высшей группы должностей, срок службы может быть продлен до 70 лет.

Планка для них была повышена еще в январе 2013 года, когда президент подписал соответствующий закон, который сам же и внес в Госдуму.

Но в ряде случаев возникает необходимость того, чтобы наиболее опытные и высококвалифицированные руководители продолжили свою работу и после достижения этого возраста, говорится в пояснительной записке. Поэтому Владимир Путин сейчас и предложил, чтобы возрастное ограничение не распространялось в исключительных случаях на назначаемых им чиновников при продлении срока государственной гражданской службы.

В 2019 году Владимир Путин утвердил поправку о снятии возрастных ограничений для ректоров МГУ и СПбГУ. Их он тоже назначает своим указом. В прошлом году предельный возраст ректоров вузов был увеличен с 65 до 70 лет (ректоров двух упомянутых выше университетов это не касается, в их отношении закон 2019 года продолжает действовать).

Наиболее опытные и высококвалифицированные руководители смогут продолжить свою работу и после достижения 70 лет

Нет ограничений по предельному возрасту пребывания в должности, например, и у председателя Конституционного суда - возрастной ценз был отменен в конце 2010 года. А для главы Верховного суда - в 2012 году.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже направил в профильные комитеты внесенные в пятницу президентом законопроекты, сообщили в пресс-службе Госдумы. Речь также идет о предложенных поправках о закреплении верховенства Конституции над международными договорами в ряде кодексов. Все эти законодательные инициативы будут рассмотрены в приоритетном порядке в соответствии с регламентом.

Тем временем

Президент продолжил вносить поправки о приоритете Конституции над международными договорами, предложив распространить эту норму на три кодекса - Земельный, Жилищный и Трудовой. Соответствующий законопроект поступил в Госдуму. Суть в том, что применение правил международных договоров в истолковании, противоречащем Конституции, не допускается. Владимир Путин ранее уже внес пять инициатив о приоритете действия Конституции в ряд кодексов и более чем сто законов. Четыре из них были приняты парламентом, и президент их уже подписал в декабре 2020 года.