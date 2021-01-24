Полузащитник сборной России Александр Головин потихоньку возвращается на прежний уровень после длительного отсутствия из-за травмы. Выйдя на замену в принципиальном матче 21-го тура чемпионата Франции с "Марселем", Головин отдал две голевые и помог монегаскам вырвать победу - 3:1.

Александр не играл четыре месяца. По возвращении в строй он пока ни разу не выходил в стартовом составе, но его вклад в последние успехи команды очевиден. В первой же встрече после возвращения Головин забил мяч в ворота "Лорьяна" спустя несколько секунд после выхода на поле. И все же матч с "Марселем" стоит особняком, потому что в соперниках у монегасков были вице-чемпионы страны, которых, к слову, тренирует бывший рулевой "Зенита" Андре Виллаш-Боаш.

К перерыву "Монако" уступал 0:1, но одержал важнейшую победу. Головин ассистировал Гильермо Марипану и Орельену Чуаэми. А окончательный счет уже в компенсированное время установил Стефан Йоветич. Отметим, что в последних шести матчах монегаски в пяти выиграли и лишь раз разошлись миром.

После встречи с "Марселем" главный тренер "Монако" Нико Ковач прокомментировал игру Головина. По словам хорватского специалиста, он очень доволен действиями Александра.

- Нам нужно было немного творчества, потому я принял решение ввести Головина в перерыве. Он постепенно возвращается после травмы и отыграл сегодня 45 минут. Я доволен им. Мы потихоньку готовим его возвращение, он должен сделать это медленно. Александр хорошо себя чувствовал перед матчем и получил свой шанс, - приводит слова Ковача официальный сайт "Монако".

В турнирной таблице чемпионата Франции монегаски идут на четвертом месте, набрав 39 очков. Впереди только "Лион" (40 очков), "Лилль" (42) и "Пари Сен-Жермен" (45). В следующем туре команда Головина встретится 31 января на выезде с "Нантом".

Тем временем в итальянском первенстве "Аталанта" нанесла крупное поражение лидеру турнира "Милану", разгромив его в гостях со счетом 3:0. Полузащитник бергамасков и сборной России Алексей Миранчук остался в этом матче в запасе.

Несмотря на поражение, "Милан" выиграл первый круг "серии А". В активе команды Стефано Пиоли 43 очка после 19 туров, но в последнее время "красно-черные" чуть сдали. Относительно недавно они уступили на своем поле "Ювентусу" (1:3), а теперь вот не смогли ничего противопоставить "Аталанте".

- Считаю, в поражениях от таких сильных клубов нет ничего постыдного. "Аталанта" была сегодня физически лучше, сильнее, выиграла все единоборства. Да, мы могли сделать больше, но они были очень хороши, - отметил Пиоли.

Что касается "Аталанты", то после небольшого спада на старте сезона, в последнее время "сине-черные" прибавили. В десяти предыдущих турах команда Миранчука одержала шесть побед и четырежды сыграла вничью. В результате "Аталанта" с 36-ю очками показала лучший результат клуба по итогам первого круга за 16 лет. Бергамаски идут на четвертое месте, отставая на один балл от "Ромы", на пять от "Интера" и на семь от "Милана".

- Мы добились невероятной победы в гостях над лидером. Ребята были лучше во всех отношениях, и это очень приятно. После игры с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов, в которой команда пропустила пять мячей, мы усвоили уроки и внесли необходимые изменения, - подчеркнул главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини. - Футболисты теперь сильнее прессингуют соперников, что позволяет нам лучше защищаться. Конечно, я бы отметил сегодня Иличича. Он провел отличный матч, хотя были ситуации, когда он мог действовать лучше.

Вторую домашнюю победу подряд одержала новая команда Александра Кокорина - "Фиорентина". "Фиалки" одолели "Кротоне" (2:1) благодаря голам Джакомо Бонавентуры и Душана Влаховича. В турнирной таблице клуб из Флоренции занимает 12-е место. Возвращаясь к Кокорину, добавим, что в ближайшие дни он пройдет медосмотр в Риме, и в случае его успешного прохождения подпишет с "Фиорентиной" долгосрочный контракт.

Крупную выездную победу одержал чемпион Испании "Реал". В матче 19-го тура "королевский клуб" разгромил "Алавес" (4:1). В таблице Примеры мадридцы идут вторыми с 40 очками, отставая от "Атлетико" на четыре балла. При этом у "матрасников" есть еще две встречи в запасе.

Отметим, что в игре с "Алавесом" забил и отдал голевой пас в поединке чемпионата Испании впервые с октября 2019 года. Дубль оформил Карим Бензема, еще один гол в активе Каземиро.