Эксперт объяснил, почему нельзя продавать ноутбук

"Обладая необходимыми знаниями, злоумышленник может попытаться их (данные - прим.ред.) восстановить, - говорит Владимир Мартышин, эксперт Лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет". - Например, известны случаи, когда киберпреступники восстанавливали удаленные данные с купленных дисков, флешек и пытались на этом заработать".
По мнению специалиста, перед продажей ноутбука необходимо выполнить полную очистку диска с помощью специализированного программного обеспечения. "Также перед очисткой диска нельзя забывать о сохранении всех важных данных. Для этого можно использовать внешний жесткий диск или облачные сервисы. Хорошей практикой перед продажей компьютера считается менять в нем жесткий диск на новый - так все данные останутся только у вас", - заключает Мартышин.