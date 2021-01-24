Эксперт объяснил, почему нельзя продавать ноутбук

Купив новый лэптоп, люди задумываются о том, куда же пристроить старый. Хорошо, если его можно отдать родственнику, знакомому или продать тому человеку, которому вы доверяете. В противном случае доступ к данным может получить злоумышленники - не поможет даже полная переустановка системы и удаление личных данных с компьютера.

"Обладая необходимыми знаниями, злоумышленник может попытаться их (данные - прим.ред.) восстановить, - говорит Владимир Мартышин, эксперт Лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет". - Например, известны случаи, когда киберпреступники восстанавливали удаленные данные с купленных дисков, флешек и пытались на этом заработать".

По мнению специалиста, перед продажей ноутбука необходимо выполнить полную очистку диска с помощью специализированного программного обеспечения. "Также перед очисткой диска нельзя забывать о сохранении всех важных данных. Для этого можно использовать внешний жесткий диск или облачные сервисы. Хорошей практикой перед продажей компьютера считается менять в нем жесткий диск на новый - так все данные останутся только у вас", - заключает Мартышин.