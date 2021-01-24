Новости

Возбуждено дело из-за перекрытия дорог на несогласованной акции в Москве 22:24
В Израиле решили закрыть аэропорт Бена Гуриона на неделю из-за COVID-19 21:10
СКР возбудил 4 новых уголовных дела по факту насилия в отношении представителей власти 20:08
Протестующие сожгли центр тестирования на COVID-19 в Нидерландах 20:01
Полицейский навестил в больнице женщину, которую случайно ударил на незаконной акции 19:29
Норвежец Бе выиграл масс-старт на этапе КМ по биатлону 19:13
В "Единой России" назвали незаконные акции попыткой Запада "взорвать" РФ 18:13
Кнопки открытия дверей включили в столичных трамваях 18:02
Кто возглавил кассу российского кинопроката на этих выходных 17:53
В Великобритании узнали, как определить коронавирус по языку 17:31
Захарова прокомментировала заявления Госдепа о протестах в России 17:09
Арестован один из главных наркобаронов мира Це Чи Лопа 16:59
Facebook заблокировал аккаунт главы "Роскосмоса" 16:30
Венецианский карнавал из-за COVID-19 проведут в онлайн-формате 16:16
Тренер осудил действия лыжника Большунова в эстафете на этапе КМ в Лахти 16:15
Посол Японии: Токио намерен продолжать сотрудничество с Москвой на основе экономического плана Абэ 15:52
Песков заявил о небольшом количестве участников незаконных акций 15:43
Финский лыжник прокомментировал инцидент с участием Большунова 15:41
Путин выступит на Давосском форуме 15:31
В Госдуме оценили намерение Украины выйти из единой с РФ энергосистемы 14:51
Названы самые "денежные" вакансии для студентов в России 14:27
В Совфеде обвинили западные спецслужбы в причастности к несанкционированным акциям 14:20
В Москве водитель каршеринга устроил крупное ДТП 14:19
Российских лыжников дисквалифицировали с эстафеты на этапе КМ в Лахти 14:17
Делегация России в ПАСЕ добилась снятия с обсуждения вопроса о Крыме 13:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
24.01.2021 21:26
Рубрика: В мире

Украине дадут "зеленый курс"

В ЕС перепишут ассоциацию с Киевом
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 13(8364)
Европа намерена пересмотреть соглашение об ассоциации с Украиной, о чем уже давно просит Киев. Однако сделает это Брюссель на своих условиях, которые не сулят ничего хорошего украинской экономике.

О новом взгляде ЕС на отношения с Украиной сообщила пресс-служба президента Зеленского, получившая соответствующее письмо за подписью председателей Евросовета и Еврокомиссии Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен. "Руководители институтов ЕС отмечают, что в этом году начнется всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации. Планируется углубление отраслевого сотрудничества в цифровой и экологической сферах", - говорится в пресс-релизе офиса главы Украины. Соглашение об ассоциации, которое, напомним, стало поводом для госпереворота в 2014 году, с момента подписания вызывало глухой ропот на Украине. Выделенные стране льготные квоты на экспорт сельхозпродукции оказались столь мизерными, что исчерпывались за месяц, а машиностроение в принципе оказалось за рамками договоренностей. И об этой несправедливости официальный Киев позволял себе иногда робко напоминать.

МИД РФ высказался о перспективах расширения нормандского формата по Украине

И вот теперь Евросоюз сам объявил о пересмотре действующих правил. Этот пересмотр, судя по слову "экологическое" в письме руководителей ЕС, продиктован принятой Еврокомиссией в 2019 году инициативой "Европейский зеленый курс", предполагающей всеобъемлющую "декарбонизацию" промышленности. Проще говоря, речь, по мнению украинских экспертов, пойдет о введении "углеродного налога" на украинскую продукцию, поставляемую в ЕС. Причем коснуться нововведения могут не только украинские химию и металлургию, одни из самых технологически отсталых в мире, но также сельское хозяйство и энергетику, вполовину работающую на угле, которому в единой Европе ныне объявлен решительный бой.

Одновременно, такой пересмотр ставит крест на идее "промышленного безвиза", о котором периодически любят вспоминать в окружении Зеленского. Под этим понимается соглашение о признании эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия продукции, то есть, об автоматической сертификации украинского машиностроения со стороны Евросоюза. Речь могла бы в таком случае идти фактическом об открытии европейского рынка. Но ничего подобного не будет даже в отдаленном будущем. В Киеве стоило бы это понять еще в прошлом году, когда в Раду был внесен, пожалуй, единственный полезный, защищающий украинского производителя законопроект - о локализации машиностроительного производства. Этот документ определял обязательную долю украинских комплектующих в конечной продукции. Сразу после этого послы G7 и высокий представитель ЕС на Украине немедленно дали понять: попытка защитить украинского производителя "идет против соглашения об ассоциации и против общего соглашения о преференциях ВТО". В итоге опасный для Европы законопроект был похоронен в Раде. И ничто сегодня не указывает, что Евросоюз в будущем поступится интересами своих машиностроителей ради украинских.

В мире экс-СССР Украина Международные организации Европейский союз Политический кризис на Украине

Главное сегодня

Путин выступит на Давосском форуме
В Бразилии разбился самолет с футболистами
За сутки в России подтверждено 21 127 случаев COVID-19 в 85 регионах
Водителей напугали новыми штрафами за автохлам
Пушков рассказал о разочаровании американцев в администрации Байдена
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов
Боррель: ЕС не будет мешать проекту "Северный поток-2"