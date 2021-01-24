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24.01.2021 16:30
Рубрика: В мире

Facebook заблокировал аккаунт главы "Роскосмоса"

Текст: Юрий Чернов

Социальная сеть Facebook заблокировала аккаунт генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина из-за его комментария к публикации бывшего посла США в России Майкла Макфола.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Дмитрий Рогозин назвал глобальные цели России в космосе

"Вот вам и вся "свобода слова" на американский манер", - прокомментировал блокировку Рогозин в своем Telegram-канале.

Как рассказал глава "Роскосмоса" агентству РИА Новости, публикацию в Facebook также скрыли от остальных пользователей. "Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли", - отметил Рогозин.

Вечером воскресенья Дмитрий Рогозин сообщил, что социальная сеть разблокировала доступ к аккаунту, но не сняла ограничения. "FB разблокировал ранее снятую их администраторами страницу, но обновления до сих пор закрыты", - написал Рогозин в Telegram-канале.

В мире США Правительство "Роскосмос" Компании Информационные технологии Facebook Россия и США

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