Facebook заблокировал аккаунт главы "Роскосмоса"

Социальная сеть Facebook заблокировала аккаунт генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина из-за его комментария к публикации бывшего посла США в России Майкла Макфола.

"Вот вам и вся "свобода слова" на американский манер", - прокомментировал блокировку Рогозин в своем Telegram-канале.

Как рассказал глава "Роскосмоса" агентству РИА Новости, публикацию в Facebook также скрыли от остальных пользователей. "Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли", - отметил Рогозин.

Вечером воскресенья Дмитрий Рогозин сообщил, что социальная сеть разблокировала доступ к аккаунту, но не сняла ограничения. "FB разблокировал ранее снятую их администраторами страницу, но обновления до сих пор закрыты", - написал Рогозин в Telegram-канале.