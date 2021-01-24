Финал четырех баскетбольной Евролиги может пройти со зрителями

Решающая стадия баскетбольной Евролиги - Финал четырех в этом году должна пройти с 28 по 30 мая в немецком Кельне.

Не исключено, что решающие матчи с участием лучших команд Старого Света смогут живьем увидеть зрители.

Об этом журналистам сообщил глава Евролиги Жорди Бертомеу:

- Конечно, с учетом сложной ситуации с пандемией в мире, варианта с полной ареной на матчах "Финала четырех" не может быть. Но мы не исключаем, что болельщики все же смогут посетить игры. В Германии ситуация относительно неплохая. Я верю, что к концу мая у нас будут зрители. Может быть, 50 процентов от вместимости или 30 процентов, - сейчас никто этого не скажет. Но мы все верим в лучшее.