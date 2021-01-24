Две голевые передачи Головина помогли "Монако" обыграть "Марсель"

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин помог "Монако" переиграть "Марсель" в чемпионате Франции. Его команда выиграла со счетом 3:1, а россиянин отдал две голевые передачи.

"Монако" принимал "Марсель" в матче 21-го тура чемпионата Франции. Головин начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле сразу после перерыва.

В первом тайме счет в матче открыл "Марсель". На 12-й минуте встречи Неманья Радонич использовал свой момент, поразив ворота хозяев. На 47-й минуте футболисты "Монако" отыгрались. После навеса с углового Головина Гильермо Марипан отправил мяч точно в дальний угол ворот соперника. На 75-й минуте очередной стандарт хозяев стал результативным. Головин идеальным пасом нашел в штрафной Орельена Чуаэми, который не промахнулся. Окончательный результат ударом со штрафного в компенсированное время установил Стеван Йоветич.

"Монако" выиграл четвертый матч подряд и занимает четвертое место в таблице с 39-ю очками.