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24.01.2021 01:15
Рубрика: Спорт

Две голевые передачи Головина помогли "Монако" обыграть "Марсель"

Текст: Максим Домчев
Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин помог "Монако" переиграть "Марсель" в чемпионате Франции. Его команда выиграла со счетом 3:1, а россиянин отдал две голевые передачи.
Фото: REUTERS/NORBERT SCANELLA Фото: REUTERS/NORBERT SCANELLA
Фото: REUTERS/NORBERT SCANELLA

"Монако" принимал "Марсель" в матче 21-го тура чемпионата Франции. Головин начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле сразу после перерыва.

Александр Головин голом отметил возвращение на поле после травмы

В первом тайме счет в матче открыл "Марсель". На 12-й минуте встречи Неманья Радонич использовал свой момент, поразив ворота хозяев. На 47-й минуте футболисты "Монако" отыгрались. После навеса с углового Головина Гильермо Марипан отправил мяч точно в дальний угол ворот соперника. На 75-й минуте очередной стандарт хозяев стал результативным. Головин идеальным пасом нашел в штрафной Орельена Чуаэми, который не промахнулся. Окончательный результат ударом со штрафного в компенсированное время установил Стеван Йоветич.

"Монако" выиграл четвертый матч подряд и занимает четвертое место в таблице с 39-ю очками.

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