Готовы ли россияне отказаться от мусоропроводов

В стране идет реформа отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Чтобы стимулировать людей вести раздельный сбор мусора, обсуждается идея заварить мусоропроводы в жилых домах. Стоит ли делать это прямо сейчас и в обязательном порядке или лучше дождаться, пока население не дозреет до этого самостоятельно? Об этом поспорили председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов и президент центра "Устойчивое развитие" Наталья Розина.

В 2020 году появилось много новых видов отходов - в том числе одноразовые контейнеры для еды. Фото: Сергей Михеев

Что делать с мусоропроводами? Стоит ли их заварить во всех домах уже завтра?

Наталья Розина: Не надо пороть горячку, рано еще что-то заваривать. Надо действовать поступательно и обдуманно. Однажды сами жители скажут: мусоропроводы нам больше не нужны.

Рашид Исмаилов: Просто так заварить никто не собирается, надо конечно учитывать позицию собственников жилья. Но надо отказываться от мусоропроводов с точки зрения изменения условий нашей жизни и нашего быта, стремиться к раздельному сбору мусора. Это сохранит в том числе наши деньги, которые мы тратим на коммунальные услуги.

Насколько готова отрасль к полному переходу на раздельный сбор мусора? Смешивать разные виды отходов после Нового года запрещено. А как быть?

Наталья Розина: Готовность отрасли очень сильно различается по регионам. И внутри каждого региона она отличается по типу населенного пункта. В Москве мы уже знаем двухконтейнерную систему с раздельным сбором, пусть она не идеальна, но она работает. А во многих регионах в сельской местности никаких контейнеров для раздельного сбора нет. Иногда вообще никаких контейнеров для мусора нет. Мы не можем "причесывать" все сельские населенные пункты по принципу Москвы, а в отдаленных населенных пунктах Севера применять те же технологии, что и в Центральной России. У нас слишком большая страна, слишком много разных условий даже просто по логистике. При этом население в целом к раздельному сбору готово. Но нужны и дополнительные стимулы для населения, например, надо срочно отменить налог на доходы, полученные при сдаче вторсырья. Это будет очень эффективно.

Рашид Исмаилов: Отрасль и готова, и нет. Например, в Московской области создана сеть из комплексных объектов по переработке (КПО) , которые готовы принимать раздельно собранный, накопленный и доставленный на переработку мусор. Те фракции, которые современные технологии не позволяют переработать, временно складируются. Но мы пока видим, что отрасль не в состоянии перерабатывать большее количество фракций (их около 40). Но самое важное, что не дает отрасли рывка в развитии - нет спроса на конечную продукцию из вторички и экономическая цепочка по обращению с отходами не замыкается. Ведь вершина этого айсберга, этой экономической модели - продукция, которая должна быть выпущена из переработанного мусора или из вторичных материалов, возвращенных таким образом в хозяйственный оборот. Либо вторичные материалы должны быть востребованы производителями. Но у нас природное сырье гораздо дешевле и доступнее, чем вторичное. Пока у производителей не возникнет экономической заинтересованности (например, в рамках расширенной ответственности производителей (РОП)), очень сложно обеспечить достаточный и системный поток отсортированных отходов на переработку и дальше в производство.

Наталья Розина: У нас не готова законодательная база: переработчикам и заготовителям мешает НДС на вторсырье и вторичные материальные ресурсы. Если его отменить, то работать на этом рынке станет легче. И еще у нас нет системы "зеленых" закупок, когда преференции в госзакупках отдаются товарам, произведенным из вторичного сырья. Такая же проблема и с РОП, хотя во всем мире именно она - двигатель системы раздельного сбора. Нельзя заставить предпринимателя построить завод по переработке чего угодно до тех пор, пока он не понимает, откуда он будет брать сырье. Например, мы собираем текстиль. Моим переработчикам нужно пять тонн в день. Мы собираем от силы пять тонн в месяц, больше просто не получается. Бессмысленно наращивать объемы по переработке, если мы переработчика, который построит завод, не можем обеспечить сырьем. Нельзя говорить, что нам не нужен раздельный сбор, поскольку нет мощностей для переработки. Нужно параллельно наращивать объемы собираемого вторичного сырья, развивая раздельный сбор, и создавать инфраструктуру для переработки.

Рашид Исмаилов: В свое время отменили НДФЛ на получение дохода от продажи макулатуры. Теперь логично ожидать, что таким же образом законодатель пойдет и в части отмены налога на продажу пластика, алюминия и других видов вторсырья. Кстати, пока зарабатывать удается только на картоне, алюминии, стекле и некоторых видах пластика. Бизнесом востребованы высокомаржинальные фракции. За этот год получили много новых видов отходов, например, одноразовые контейнеры для еды, в которых нам привозят домой готовые блюда. Этого пластика огромное количество, но он очень тонкий, особой ценности с точки зрения экономики не представляет. А с ним все равно надо что-то делать.

Что надо сделать в первую очередь: дать возможность комфортно сортировать отходы и относить в контейнеры или лишить людей возможности выбрасывать несортированное?

Наталья Розина: Нужно создать условия для платной сдачи вторичного сырья. Чтобы в каждом муниципальном округе был пункт, куда можно сдать вторсырье за деньги. Причем он должен располагаться в точке притяжения для района, например, около крупного магазина. Запретные или насильственные меры ни к чему хорошему не приведут. Ну, заварите вы мусоропровод. Люди начнут оставлять мусор на лестничной клетке. Или около подъезда. Это не стимуляция сортировки. При этом сортированные отходы - это огромный экономический ресурс. Раздельно собранное никто не будет смешивать или закапывать, ведь это - огромные деньги. Кроме того, надо дать людям и материальный стимул. Должны быть оба варианта: кто-то отнесет на пункт сдачи и получит за свой мусор какую-то копеечку, а кто-то выбросит в отдельные контейнеры ради ощущения, что он позаботился об экологии. Кто-то, конечно, проигнорирует, маргиналы есть всегда. Но не надо на них равняться.

Одно лишь только заваривание мусоропроводов не простимулирует людей сортировать мусор, нужны еще и пункты приема вторсырья

Рашид Исмаилов: Все, что касается людей, населения, должно работать сначала от создания благоприятных условий и затем уже до постепенного ужесточения мер ответственности. Что касается бизнеса, то с ним надо работать сразу и с точки зрения санкций, и с точки зрения условий. Кстати, с 1 января вступили в силу правила относительно объектов сортировки и размещения отходов. Они в том числе запрещают регоператорам смешивать сортированные и несортированные отходы. Поэтому должна заработать вся цепочка, начиная от мест накопления ТКО населением и заканчивая изготовлением продукции с использованием вторичных ресурсов. Чем больше и лучше мы разделяем отходы, чем больше вытаскиваем из общего объема чистых полезных фракций, тем качественней и больше будет отобрано отходов на переработку. Разумеется, тем меньше уйдет на захоронение. Это самая главная задача: меньше захоранивать - больше перерабатывать. Собственно говоря, вся идеология реформы чистоты в этом и заключается.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Алексей Дуэль

Как вам это

Владимир Щекин, совладелец группы "Родина":

- Сейчас ни свод строительных правил, ни СанПиНы не обязывают застройщиков предусматривать мусоропроводы в многоквартирных домах. Если они и появляются, то преимущественно в домах устаревших проектов, которые по инерции используют многие региональные девелоперы. В долгосрочной перспективе от мусоропроводов, конечно, придется полностью отказаться из-за тренда на раздельный сбор мусора.

Застройщики в целом стремятся не создавать мусоропроводы. Во-первых, нередко новоселы просят его запечатать и не эксплуатировать. Во-вторых, мусоропровод занимает полезную площадь в общих пространствах дома, где могли бы размещаться, скажем, места для хранения колясок или велосипедов. В нашем проекте предусмотрены специальные утилизационные камеры на первых этажах домов, которые будут регулярно и тщательно обслуживаться.

Алексей Перлин, гендиректор "СМУ-6 Инвестиции":

- Застройщики жилья больше не обязаны предусматривать мусоропроводы при строительстве домов выше пяти этажей, но и запрета на их установку нет. Однако сегодня чаще всего отказываются от мусоропроводов еще на этапе проектирования. Если же проектом мусоропроводы предусмотрены, то в процессе эксплуатации они, как правило, завариваются. В наших проектах мусоропроводы не предусмотрены.

Дмитрий Липовой ,коммерческий директор "Мангазея Девелопмент":

- На московском рынке новостроек наличие или отсутствие мусоропровода зависит в первую очередь от класса недвижимости. Как правило, в проектах элитных домов закладываются специальные камеры сбора бытового мусора на каждом этаже. Они располагаются в удалении от квартир, рядом с лифтовыми холлами, и очищаются по 2-3 раза в день сотрудниками управляющей компании. В жилых комплексах премиум- и бизнес-класса ситуация схожая. Зачастую застройщики размещают одну камеру на первом этаже или на подземном паркинге.

В комфорт-классе камеры устанавливаются, как правило, на улице или также в специально отведенном помещении. В нашем жилом комплексе в каждом корпусе предусмотрено помещение для сбора отходов, отделенное от жилой части, в него можно попасть только с улицы. Жителям не нужно далеко ходить, а управляющей компании комфортно очищать его и проводить санобработку. В части проектов комфорт-класса все еще присутствуют мусоропроводы, но, как правило, речь идет о невысокой этажности.

Жилые комплексы экономкласса по-прежнему предусматривают в проекте мусоропроводы в лифтовых холлах. Как правило, на этапе ремонта они запаиваются, чтобы не допустить засорения строительным мусором. После ввода в эксплуатацию жители на общем собрании принимают решение о необходимости мусоропровода в их ЖК. И если большинство против, мусоропровод остается запаян.

Есть тенденция к постепенному отказу от мусоропроводов, так как они не подходят для раздельного сбора.

Сейчас мусоропроводы появляются в основном в домах, построенных по устаревшим проектам. Фото: Владимир Веленгурин / "Комсомольская правда"

Гендиректор сервиса покупки новостроек "Синица" Наталья Шаталина:

- Крупные застройщики, например А101, ФСК, "Самолет", ЛСР, в последние годы не проектируют в своих жилых комплексах мусоропроводы, а в тех корпусах, где мусоропроводы имеются, они чаще всего не эксплуатируются по решению жильцов.

Строительство мусоропроводов регулировалось СанПиНами, но не являлось обязательным, а определялось заданием на проектирование. Поэтому когда от покупателей появился запрос на дома без мусоропровода, застройщики перестали их делать.

Надежда Коркка, управляющий директор компании "Метриум":

- Доля проектов, в которых предусмотрен мусоропровод, постепенно снижается. Активнее всего девелоперы избавляются от мусоропроводов в новостройках, относящихся к высокобюджетному сегменту.

Пунктом 9.32 СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные" обязательность устройства мусоропроводов в строящихся и реконструируемых многоквартирных зданиях в пять и более этажей предусмотрена только при наличии такого требования в санитарных нормах и правилах. Минстрой осенью прошлого года заявил, что девелоперы не обязаны это делать, сославшись на СанПиНы 2.1.7.3550-19. Правда, 1 января нынешнего года их действие закончилось.

Подготовила Марина Трубилина