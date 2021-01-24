Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ

Создание в России перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата ПАК ДП вышло на новый уровень и находится на стадии опытно-конструкторских работ.

"Разработка следующего поколения истребителей-перехватчиков уже начата. Проект Перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата под условным обозначением "МиГ-41" находится на стадии опытно-конструкторских работ"- сообщает "Ростех".

Первые сообщения о создании нового высотного истребителя-перехватчика появились в 2018 году. Летом прошлого года гендиректор компании "Микоян" Илья Тарасенко заявил, что ПАК ДП будет создан на основе концепции истребителя МиГ-31.

В результате эксперты предположили, что новый самолет превзойдет своего предшественника в тактико-технических данных. Если МиГ-31 может разгоняться до скорости 2,8 Маха, то максимальная скорость перспективного перехватчика составит 4-4,3 Маха.

При этом истребитель получит ракеты с дальним радиусом действия и сможет сбивать не только самолеты и крылатые ракеты, но и летать в ближнем космосе и угрожать вражеским спутникам.

Известно также, что истребитель МиГ-41 будет создан с использованием новых технологий малозаметности. Боевой радиус - в диапазоне 600-1500 километров.