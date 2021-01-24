Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
24.01.2021,  
13:17
Текст:  Николай Грищенко

Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ

Создание в России перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата ПАК ДП вышло на новый уровень и находится на стадии опытно-конструкторских работ.

"Разработка следующего поколения истребителей-перехватчиков уже начата. Проект Перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата под условным обозначением "МиГ-41" находится на стадии опытно-конструкторских работ"- сообщает "Ростех".

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Для САУ "Коалиция" испытают новый управляемый снаряд

Первые сообщения о создании нового высотного истребителя-перехватчика появились в 2018 году. Летом прошлого года гендиректор компании "Микоян" Илья Тарасенко заявил, что ПАК ДП будет создан на основе концепции истребителя МиГ-31.

В результате эксперты предположили, что новый самолет превзойдет своего предшественника в тактико-технических данных. Если МиГ-31 может разгоняться до скорости 2,8 Маха, то максимальная скорость перспективного перехватчика составит 4-4,3 Маха.

При этом истребитель получит ракеты с дальним радиусом действия и сможет сбивать не только самолеты и крылатые ракеты, но и летать в ближнем космосе и угрожать вражеским спутникам.

Известно также, что истребитель МиГ-41 будет создан с использованием новых технологий малозаметности. Боевой радиус - в диапазоне 600-1500 километров.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Vitalykuzmin.net
Для российских РСЗО создадут снаряды нового поколения 12:55
В войска передан новейший комплекс разведки "Пенициллин" 22.01.2021
Боевой модуль "Охотник" получил новый пулемет 19.01.2021
истребители
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Корвет-невидимка Балтийского флота провел стрельбы в Средиземном море 22.01.2021
Министр обороны США резко высказался об истребителе F-35 22.01.2021
Истребители Балтийского флота провели воздушные бои над морем 21.01.2021