Издан потерянный альбом "Зоопарка" с фестиваля "АССА"

История некоторых альбомов порой не менее интересна, чем музыка, на них записанная. Так было и с этим диском, подтвердившим, что даже рок-звездам есть чему поучиться у самых креативных персон отечественного кино.

Эту запись искали больше 20 лет, а нашли неожиданно - в Казани. О ее существовании не подозревал даже создатель Арт-рок парада музыки, моды, живописи и кино "АССА" Сергей Соловьев.

Теперь этот диск вышел, под хронометрическим названием "ДК МЭЛЗ 8 апреля 1988 года. Премьера фильма "АССА". А его релиз станет невольным упреком для всех фестивалей музыки и кино уже в ХХI веке. Или даже мастер-классом. Потому что никто после Соловьева уже не замахивался на такой глобальный и мультижанровый формат музыкально-театрализованного хэппенинга! А жаль… Путь от ближайшего метро до ДК МЭЛЗ украсили тогда выставкой афиш и плакатов, а по обеим сторонам дороги еще и играли уличные ансамбли - кто - джаз, кто - рок или бардовские песни. А внутри Дома культуры зрителей ждали уже рок-звезды. Но Арт-парад начинался еще с фойе: выставкой современной живописи, чуть дальше - скульптур. В холле проходили показы моды, на малой сцене - читали стихи поэты. Затеяли и фестиваль лозунгов и девизов, среди которых больше всего запоминался такой: "Резвость - норма жизни!"

Ну, а перед премьерными показами фильма "АССА" в большом зале выступали модные рок-группы. Каждый день разные: "Звуки Му", "Бригада С", "Аквариум", "Кино", "Браво", "Зоопарк". Фестиваль продолжался больше недели, а под занавес звезды сыграли и джем-сейшн с участием "Зоопарка", "Аквариума", "Звуков Му", Сергея Рыженко, импровизировавших в мировых хитах Route 66, Blue Suede Shoes.

Эти песни тоже попали на вышедший диск, хотя главными на нем все-таки стали рок-н-роллы и блюзы "Зоопарка", а еще - общение со зрителями, позитивные эмоции, дружелюбная энергетика. Некоторые песни Майк Науменко с музыкантами сыграли в новых, непривычных версиях. Среди них: "Белая ночь/ Белое тепло" и "Песня простого человека", в которой появились отголоски даже Whota Lotta Love группы Led Zeppelin…

Эти записи считались утерянными. Но писатель Александр Кушнир при подготовке книги о Майке Науменко "Бегство из зоопарка" много ездил, встречаясь с людьми, которые хорошо знали музыканта. Отыскал и Андрея Ласкина - удивительного человека, который более тридцати лет приезжал на рок-концерты со своей аппаратурой. Записывал их в разных технологиях - с пульта, с воздуха, а потом, микшируя, сводил… Именно так, бескорыстно, он записал и концерт "Зоопарка", а потом вручил фонограмму звукорежиссеру группы Илье Маркелову.

Но потом о ней беспечно забыли: у "Зоопарка" начались проблемы - ушли клавишник и басист. И стало не до выпуска альбома. Но Маркелов, уехавший в Казань, бережно хранил запись группы, уже даже после распада "Зоопарка". Хорошо, что к нему однажды приехал Кушнир и во время интервью Илья вспомнил про эту запись. Отдал ее биографу Майка Науменко. Тоже бескорыстно. И теперь этот "потерянный" альбом, наконец-то вышел.

Прямая речь

Александр Кушнир, автор книги "Майк Науменко. Бегство из зоопарка":

- Майк и "Зоопарк" всю жизнь существовали без продюсера. Поэтому никто не беспокоился о записи концертов или маркетинговых ходах. Поэтому группа не попала на альбом "Красная волна" и не оказалась в фильмах о музыке 80-90-х (в том числе и, пожалуй, лучшем из них - "Роке" режиссера Алексея Учителя, - прим. "РГ"). Вот и про запись из ДК МЭЛЗ они благополучно забыли.