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24.01.2021 06:00
Рубрика: Экономика

К февралю курс рубля упадет до минимальных значений с начала года

Текст: Георгий Панин
Рубль завершил рабочую неделю ослаблением на 2,25 процента против доллара (75,3 рубля) и на 3 процента против евро (91,62 рубля), утратив накопленное с начала года преимущество.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал о дальнейших перспективах рубля и дал советы по покупке валюты для поездок:

Фото: istock
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- Возврат курсов евро и доллара к максимумам с начала года, прогнозирует эксперт, может служить сигналом продолжения до конца января формирования их растущего импульса с повышением к 92,4 и 76,5 рубля соответственно.

Как отмечает аналитик, в понедельник не исключен откат от максимумов пятницы на 50 копеек, однако в дальнейшем продавцы нацвалюты вновь возобновят свою атаку. Рубль остается недооцененным при нынешних ценах на нефть (55 долларов за баррель по сорту Brent). И доллар сейчас мог бы оцениваться заметно ниже, в 65-70 рублей, если бы не риск санкций.

События уходящей недели заставляют ожидать дальнейшего ухудшения отношений с США и новых санкций, которые гипотетически могут затронуть и российские госбанки, и рублевый госдолг, и привести к отключению от системы SWIFT. После получения демократами контроля над Сенатом шансы на это заметно возросли. И тема ограничительных мер продолжит оставаться актуальным курсообразующим фактором.

Негативная динамика рубля на следующей неделе может совпасть с ухудшением готовности мировых инвесторов к риску. Проблемы многих стран с производством и распределением вакцин, новые более заразные штаммы коронавируса пока не позволяют говорить о переломе в борьбе с COVID-19.

Бессилие в этом на горизонте ближайших месяцев признал Джо Байден. В Европе продлеваются ограничительные меры. Да еще настораживающие вести стали поступать из Китая. Очередные новостные заголовки на эту тематику способны поменять ожидания инвесторов, что мировая экономика вернется на траекторию устойчивого роста во втором полугодии этого года.

Внимательно для оценки перспектив нацвалюты необходимо следить и за ценами на нефть на фоне активного возвращения на рынок иранского сырья. В пятницу торги баррелем по сорту Brent завершились на отметке в 55,2 доллара. Однако на фоне коррекции рисковых активов котировки могут уйти к 46-50 долларам в ближайшие месяцы. Это во многом нивелирует текущую недооценку рубля (в рублевом выражении баррель оценивается в 4160 рублей против заложенных в бюджете 3280 рубля).

Текущий курс рубля содержит в себе геополитическую премию, размер которой будет задаваться дальнейшей траекторией отношений России и стран Запада. В отсутствие хотя бы частичной "разрядки" и при ухудшении настроений на глобальных финансовых рынках нацвалюта продолжить слабеть.

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Отсутствие радикальных шагов, которые анонсированы окружением Джо Байдена, позволит рублю в высокой степени нейтрализовать текущие политические опасения. Показательным в этом отношении станет готовящийся американскими спецслужбами доклад о "полной оценки" действий России, детали которого могут просочиться в СМИ. А также характер диалога ЕС и США в отношении выстраивания единой политики в отношении Москвы (позиции по "Северному потоку-2" вызывают противоречия).

Для тех, кто планирует зарубежные поездки будет нелишним подстраховаться, купив частично валюту сейчас. В то же время возможен более оптимистичный вариант, памятуя о том, что рубль выглядит фундаментально недооцененным.

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