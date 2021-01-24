Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу

Самые актуальные профессии и навыки для специалистов в индустриальной сфере назвали в международной рекрутинговой компании Hays (исследование есть в распоряжении "РГ"). От кандидатов ждут, прежде всего, цифровых компетенций и умения быстро адаптироваться к изменениям.

Digital плюс кругозор

В 2021 году количество вакансий для квалифицированных специалистов в промышленности будет в целом совпадать с числом активных кандидатов. "Исключениями могут стать сферы операционной эффективности и цифровой трансформации, где рынок скорее кандидатский и соискатели имеют большую переговорную силу при трудоустройстве", - прогнозирует старший консультант направления Production Мария Егорова.

Компании будут стараться привлекать сотрудников со смешанным опытом: в разных бизнес-функциях, в разных индустриях, в операционной и проектной деятельности. Особый интерес работодатели будут проявлять к кандидатам, владеющим современными практиками по управлению командами, процессами и структурами.

Как таковых новых профессий или функций в тяжелой индустрии за прошлый год не появилось. Однако теперь от работников требуется не только знать свою узкую сферу ответственности, но и обладать широким кругозором, быть готовым к межфункциональным проектам, добавляют эксперты.

Всё большее внимание промышленники уделяют digital-трансформации бизнеса. Здесь востребованы кандидаты с опытом цифровизации как производственных, так и иных процессов: продаж, финансов, планирования внешней логистики и запасов. Существенным плюсом для соискателей становится знание конкретных блоков различных ERP, а также представление об инструментах, методах и практиках проектного управления (PMBOK, Agile, Lean и подобное).

По итогам 2020 года в тройку самых востребованных позиций в тяжелых индустриях входили эксперты из консалтинга (с опытом работы сразу в нескольких отраслях), технические эксперты с опытом внедрения систем управления надежностью оборудования, а также управленцы в области охраны труда и промышленной безопасности, трудившиеся в международных компаниях. "Акционеры и потенциальные инвесторы сегодня предъявляют серьезные требования к охране труда. Низкий уровень культуры безопасности приводит к происшествиям на производстве, а те отражаются на стоимости акций и имидже компаний в целом. Поэтому крупные промпредприятия внедряют лучшие практики зарубежных коллег, привлекают персонал с опытом работы на иностранных производствах и с международными аттестациями в области охраны труда (например, NEBOSH)", - поясняют в Hays.

Спасибо локдауну

Несколько иначе выглядит ситуация в легкой промышленности. За время пандемии многие компании здесь нарастили объемы производства. Из-за локдауна люди начали больше времени проводить дома, сократилось потребление "на ходу" и индивидуальное потребление. Спрос на изделия в мелкой фасовке упал, зато появилась нужда в новых продуктах и форматах упаковки. Соответственно вырос спрос на специалистов, которые занимаются разработками, новыми продуктами и решениями.

Зарплаты "белых воротничков" на производстве в легких индустриях в 2020-м показали умеренный рост. Кандидаты стали более осмотрительно подходить к смене работы. Многие опасаются сокращений и выбирают стабильные компании с разветвленной структурой.

Ключевым трендом здесь стала полифункциональность, говорит консультант направления Production Ольга Яицкая: - Объединяют, например, функционал специалистов по разработке и качеству. На стыке четырех профессий (информатика, оптика, биология, технология материалов) появилась профессия мехатроник (специалист, который создает программы для управления и контроля за механизмами). И в ближайшей перспективе она станет одной из самых популярных.

Претерпел изменения процесс подбора персонала: все чаще компании делают оффер без личной встречи. Подавляющее большинство коммуникаций и процессов перешло в онлайн.

Акцент на soft skills

Эксперты по рекрутингу отмечают, что наиболее важными для работодателей навыками стали умение адаптироваться к изменениям и управлять ими, нацеленность на результат, эффективная коммуникация, стратегическое мышление и гибкость. А также способность вовлекать команду в общее дело.

Все чаще при отборе кандидатов смотрят в первую очередь на soft skills (гибкие навыки), затем - на hard skills (жесткие навыки). Иными словами, сначала оценивают умение работать в команде, вести переговоры и прочее, а потом уже конкретные навыки для выполнения той или иной работы. Многие компании готовы рассматривать специалистов из других отраслей.

Самые востребованные позиции в легких индустриях, по версии Hays, это: главный механик, менеджер по качеству, менеджер по охране труда, промышленной безопасности и экологии, директор завода и менеджер по разработкам новых продуктов.

- Важным трендом в новом году станет экологичность. Покупатели все чаще выбирают продукты и компании, демонстрирующие приверженность принципам этичности и прозрачности во всех сферах - от уменьшения негативного влияния на окружающую среду до контроля над соблюдением трудового законодательства, честного выбора поставщиков и заботы о здоровье потребителей. Это только увеличит потребность в специалистах производственно-технической службы, - подчеркивает консультант направления Production Михаил Зеленцов.

В поисках вирусологов

В фармацевтике ощущается острая нехватка кадров с опытом в биотехнологиях и вирусологии. Крупные компании не жалеют инвестиций в эти направления, нуждаются в квалифицированных специалистах и, если не находят их на локальном рынке, привозят из других стран.

Кроме того, на фармацевтическом рынке в 2020 году был реализован масштабный проект по маркировке. В ближайшие годы госрегулятор готов распространить его на другие продукты. А значит, все более востребованными будут знания и опыт в сфере управления проектом маркировки и соответствующие технические специалисты.

Тренд на осторожность

Для тяжелой промышленности 2020 год стал логическим продолжением тенденций последних лет. Производственные предприятия в сфере металлургии, добычи полезных ископаемых, нефтехимии и машиностроения стремились сокращать общие расходы на персонал, снижать риски человеческого фактора и повышать операционную эффективность. Отсюда - сохранение оплаты труда на прежнем уровне и небольшое сокращение штата.

- Главным драйвером оптимизации можно назвать внедрение современных управленческих практик, цифровых решений и технологий, распространенных на Западе, - рассказывает старший консультант направления Production Кирилл Ложкин.

Минувшей весной, на фоне разгоравшейся эпидемии, предприятия тяжелых индустрий максимально долго сохраняли операционную активность на прежнем уровне. С начала лета наметился тренд на сокращение издержек.

Сегодня руководство промпредприятий действует осторожно, наблюдаются задержки в принятии решений, констатируют в Hays. С одной стороны, это связано с общим спадом деловой активности и не до конца налаженными процессами управления в режиме удаленной работы. С другой - с экономическим кризисом и сокращением персонала.