КПРФ перед выборами радикально меняет формы работы

На пленуме Центрального комитета (ЦК) КПРФ лидер партии Геннадий Зюганов представил новые методы информационной работы. По его словам, в преддверии думских выборов этого года важно обеспечить поток актуальной для коммунистов информации и взять на вооружение новые технологии - "внедряться" в мессенджеры, широко использовать соцсети.

Реформа необходима не только в рамках подготовки к думской кампании - еще одним фактором является информационная агрессия против России, объявил Зюганов. "Не создать действенные механизмы работы партии в условиях информационной войны - значило бы обречь на поражение наше великое дело, - обратился он к соратникам. - Мы будем использовать все способы пропаганды, наращивая их эффективность".

Одна из главных задач - "серьезно прибавить работу в соцсетях". В частности, речь о трансляциях в режиме стрима. Необходимо также обратить внимание на мессенджеры. Глава КПРФ привел в пример чаты родителей и соседей в многоквартирных домах. "Необходимо внедряться в эти локальные группы и брать на себя инициативу их создания", - заметил он.

Важнейшей задачей политик назвал создание к выборам в Госдуму разветвленного сообщества цифровых ресурсов партии. А чтобы организовать поток данных о ее деятельности и позиции, по его словам, нужен единый центр сбора и обработки информации. Понадобится, конечно, расширить сеть корреспондентов на местах. При этом, освещая партийную тематику, реагиуя на события, необходимо избегать высокопарных, но бессодержательных сообщений. Зюганов рекомендовал больше рассказывать о конкретных делах и решении проблем людей. Упор в информационной политике нужно будет сделать на размещение документальных фильмов и специальных репортажей, сообщений о новых книгах и публикациях, "помогающих в борьбе против капитала". Однако нельзя забывать основы идеологии КПРФ. "Слаженным партийным оркестром" должны руководить "кадры с хорошей идейно-теоретической подготовкой", считает лидер КПРФ.

Что касается содержательной стороны, то необходимо сделать упор на обстоятельную критику власти - без популизма и низкопробных ругательств, обратил внимание Зюганов. Ведь контент КПРФ направлен на людей ответственных и думающих. От партийных публицистов он ждет глубокого анализа мировых процессов, важнейших тенденций на пространстве бывшего СССР. "Важнейшая задача при этом - формирование образа будущего, пропаганда нашей программы вывода страны из кризиса", - заявил политик.

КПРФ сделает упор на обстоятельную критику власти

Преимущество власти и либералов - их колоссальные ресурсы, но у КПРФ есть свои возможности - большой актив и широкая региональная сеть. В связи с этим Зюганов поставил задачу активнее поддерживать креативные инициативы партийцев, создавать своего рода моду на агитацию в интернете. Для решения амбициозных задач понадобится организовать региональные площадки обучения коммунистов грамотному ведению работы в соцсетях. Необходимо также омолодить ряды и удвоить состав партии, подчеркнул Зюганов. К выборам, кроме того, необходимо отладить кадровую вертикаль КПРФ.

Между тем в партии завершается отчетно-выборная кампания. Ее итогом станет съезд, который пройдет в два этапа. В апреле коммунисты отчитаются о четырехлетней работе, изберут новый состав ЦК, а в июне утвердят предвыборную программу и состав команды на выборы в Госдуму.