Кто возглавил кассу российского кинопроката на этих выходных

Анимационная сказка Пита Доктера и Кемпа Пауэрса "Душа", по предварительным данным, предсказуемо возглавила кассу кинопроката России за уик-энд 21-24 января 2021 года - 255 млн руб. Это рекорд старта для зарубежных релизов во время пандемии: в сентябре прошлого года технотриллер Кристофера Нолана "Довод" начал свой путь по экранам наших кинотеатров с результатом 200,1 млн руб.

Далее следует сказка Дмитрия Дьяченко с бюджетом 650 млн руб. и рекламой за 150 млн руб. "Последний богатырь: корень зла" - 73 млн руб. и 1 млрд 975 млн руб. на четвертой неделе показов. Третье место у драматического фильма-катастрофы Алексея Нужного с бюджетом 550 млн руб. "Огонь" - 57 млн руб. и 819 млн руб. за 32 дня показов. Четвертая строчка у комикса Пэтти Дженкинс "Чудо-женщина 1984" - 44 млн руб. и 275 млн руб. на третьей неделе показов.

С пятой позиции стартовала трэш-зомби-комедия Алексея Харитонова с бюджетом 60 млн руб. и маркетингом 40 млн руб. "День города" - 40 млн руб.

И замыкает шестерку лидеров отечественного проката за текущий уик-энд еще один голливудский мультфильм Джоэля Кроуфорда "Семейка Крудс: новоселье" - 17 млн руб. и 895 млн руб. за все время показов. Сиквел собрал в нашей стране уже большую кассу (895 млн руб.), чем оригинальная анимация "Семейка Крудс" 2013 года (880 млн руб.).