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24.01.2021 12:09
Рубрика: Общество

"Прогулка" против детства

Лига безопасного интернета и СПЧ просят защитить детей от иностранных интернет-платформ
Текст: Владимир Емельяненко
Лига безопасного интернета и Общественная палата России обратились в Генпрокуратуру и Роскомназдор с просьбой вынести предостережение корпорации Google о недопустимости нарушения российского закона, а также попросили Госдуму и Совет Федерации принять закон о представительстве в стране иностранных IT-компаний.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Нами обнаружено свыше 100 тысяч роликов в сетях TikTok, Instagram, ВКонтакте, где созданные по шаблону - одинаковая музыка, титры, текст, кадры - видеоролики звали детей на "прогулку"-акцию, но просили не брать с собой паспорт, устанавливать пароль на смартфон и брать беруши и молоко, "чтобы промывать носоглотку", потому что якобы будет использован слезоточивый газ, - говорит глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС
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Она уточнила, что только в TikTok публикации получили более 80 миллионов просмотров, "но нет законов над всевластием транснациональных IТ-корпораций". Более того, комиссия ОП РФ по развитию информационного сообщества обнаружила в социальных сетях около 100 фейковых сообщений, "бриллианты" среди которых, - фейки с полицейскими, которые якобы переходят на сторону народа. Как выяснила комиссия, это были блогеры, которые ради хайпа пошли на подделку.

Следственный комитет России по результатам проверки обращений Лиги безопасного интернета и родителей школьников возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий ("а, в" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Роскомназдор ввел блокировку ряда сообщений интернет-платформ и пообещал привлечь их к ответственности за агитацию подростков к участию в протестах.

Однако Лига безопасного интернета и комиссия ОП РФ по развитию информационного сообщества убеждены, что "мы стреляем по воробьям". Они настаивают на совершенствовании закона, который ограничит давление транснациональных IТ-гигантов. Сначала, уверены в Лиге, штрафы за распространение деструктивного контента на социальных платформах надо увеличивать до 100 миллионов рублей и более. Пока, по нормам, за такое нарушение предусмотрен штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. "В случае повторного правонарушения сумма штрафа должна увеличиваться до одной десятой суммы от годового дохода", - считает член ОП РФ Александр Мелькевич.

- Ключевая проблема - социальные сети доказали, что они хотят не информацию распространять, а участвовать в политической жизни мира, - говорит Екатерина Мизулина. - Мы должны определить правила игры и организовать цифровое пространство так, чтобы были четко обозначены права, обязанности и гарантии безопасности граждан.

В ряду предлагаемых законодательных мер экспертиза ОП, СПЧ и Уполномоченного по правам человека при президенте России предлагает блокировать соцсети на основе оперативно обновляемого юридического регулирования. "Я имею в виду создание высокого международного интернет-суда, который бы признавался всеми юрисдикциями и решал вопросы регулирования действий IT-компаний и их соответствия законодательству той страны, где они работают, - заявил председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Валерий Фадеев, - или они подчиняются только законодательству стран представительства. Речь о физических, юридических и о должностных лицах. Это принудит представителей IT-корпораций к постижению этических глубин.

Общество Семья и дети Происшествия Правосудие Охрана порядка Президент Общественная палата Компании Информационные технологии Google Правительство Генпрокуратура Правительство Минцифры Роскомнадзор Митинги и шествия

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