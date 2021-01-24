Мадуро сообщил о теракте на газопроводе PDVSA

Неизвестные повредили газопровод на востоке Венесуэлы. После взрыва начался пожар.

Президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее терактом. Глава государства заверил население, что ситуация под контролем - работники государственной нефтяной компании PDVSA остановили утечку газа. Погибших или раненых нет, сообщает РИА Новости. По словам Мадуро, организаторы нападения хотели нарушить поставки газа с местного НПЗ на восток страны.

Отметим, что ранее власти Венесуэлы неоднократно обвиняли Колумбию и США в атаках на системы связи, энергетики и объекты нефтепереработки.