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24.01.2021 21:24
Рубрика: В мире

Фемиде не хватает рук

Ворвавшихся в Капитолий могут освободить от следствия
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 13(8364)
Власти США рассматривают вопрос о том, чтобы не привлекать к ответственности часть тех, кто проник в здание конгресса во время протестов 6 января.

Как сообщает газета The Washington Post, в министерстве юстиции США изучают возможность не выдвигать обвинения против тех участников проникновения в Капитолий, которые не проявляли насилия, не мародерствовали и не громили кабинеты законодателей, не выкрикивали угрозы. Объясняется это, впрочем, не мягкостью властей. В минюсте, который в США выполняет и функции генпрокуратуры, опасаются, что судебной системе будет трудно "переварить" преследование всех ворвавшихся в здание конгресса, ведь их насчитывается около 800 человек. Пока обвинения разного рода выдвинуты против 135 нарушителей порядка. Некоторым из которых грозит до 20 лет тюрьмы. Занимающиеся расследованием сотрудники ведомства считают, что одни протестующие намеренно проявляли насилие, в то время как другие "попали в здание вместе с толпой" и в вандализме участия не принимали.

Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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С этой инициативной согласны не все. Как отмечает издание, ее критики считают необходимым "послать мощный сигнал" о недопустимости политического насилия, а потому настаивают, чтобы Фемида разобралась с каждым, кто проник в Капитолий. Чиновники уверены, что в любом случае "на карте доверие к министерству юстиции и ФБР": ведь неготовность силовиков к беспорядкам в Капитолии стала "очевидным провалом в обеспечении безопасности" важнейшего мероприятия. В этот день в Капитолии конгрессмены утверждали результаты выборов президента США, состоявшихся 3 ноября 2020 года. Заступившая администрация президента Джозефа Байдена всерьез занялась проблемой насилия на политической почве в стране, объявив о планах ужесточить борьбу с внутренним экстремизмом.

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