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Рубрика: В мире

Начальник генштаба Испании ушел в отставку из-за дискуссии о его прививке

Текст: Максим Макарычев

Начальник генерального штаба министерства обороны Испании Мигель Анхель Вильярроя ушел в отставку после скандала с вакцинацией. Он сделал прививку, несмотря на то что, не находился в списке приоритетных категорий граждан. Его отставку приняла министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщил источник AFP. По словам Роблес, еще несколько сотрудников минобороны подозреваются в неправильном получении вакцины, и за этим могут последовать новые отставки.

Фото: iStock
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Отставка 63-летнего генерала Мигеля Анхеля Вильярройя спровоцировала новую дискуссию на Пиренейском полуострове по поводу того, что испанские военные, политические деятели и чиновники получили прививки, предположительно, предназначенные для медицинских работников и постояльцев домов престарелых.

Вильярройя ушел в отставку всего через день после того, как министерство внутренних дел уволило подполковника, отвечавшего за связь с гражданской гвардией. Служебное расследование выявило, что он получил прививку, не будучи в списке приоритетных категорий граждан для вакцинации. Политики также подали в отставку из-за внеочередной вакцинации, в том числе Мануэль Вильегас, советник по вопросам здравоохранения в юго-восточном регионе Мерсии.

С начала пандемии в Испании от коронавируса скончались более 55 тысяч человек. Всего в стране выявлено 2,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, уточняет Guardian.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

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