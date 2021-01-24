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24.01.2021 13:50
Рубрика: Общество

Найдены странные различия в смертности от COVID-19 у разных рас

Текст: Ольга Орлова
Ученые из университета королевы Марии в Лондоне и фонда Национальной службы здравоохранения Великобритании нашли различия в течении COVID-19 у пациентов разных этнических групп.

Как сообщается в медицинском журнале BMJ Open, исследователи проанализировали истории болезней 1737 пациентов, проходивших лечение в одной из больниц фонда, с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. 538 из них были выходцами из Азии, 340 - из Африки, 707 человек - европейцами.

Фото: iStock
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Затем проанализировали количество умерших и тех, кто попал в реанимацию. Из 1737 пациентов 511 человек (почти 30 процентов от общего числа) умерли в течение месяца. Среди них было больше молодых людей из этнических групп. Также чаще представители этнических меньшинств поступали в отделение интенсивной терапии и были на ИВЛ: азиаты в 1,54 раза чаще, африканцы - в 1,8 раза чаще, чем европейцы.

Также выше оказалась у людей азиатского и африканского происхождения вероятность летального исхода - 1,4 и в 1,3 раза соответственно.

Автор исследования доктор Йизе Ван делает вывод, что COVID-19 тяжелее действует на чернокожих и людей азиатского происхождения.

Ученые делают оговорку, что данное исследование не имело возможности оценить более детальную разбивку этнической принадлежности и может не отражать обширную неоднородность внутри этнических категорий. Кроме того, наблюдения в отношении азиатского этноса могут быть искажены большой бангладешской общиной, которая имеет специфические социально-экономические и медицинские неравенства. То есть на полученные результаты могли повлиять социально-экономические факторы, условия быта и работы социальных меньшинств и доступность медицинской помощи.

Общество Здоровье Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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