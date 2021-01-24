Наноспутник под солнечным парусом запустят с МКС

Новости

Норвежец Бе выиграл масс-старт на этапе КМ по биатлону 19:13
В "Единой России" назвали незаконные акции попыткой Запада "взорвать" РФ 18:13
Кнопки открытия дверей включили в столичных трамваях 18:02
Кто возглавил кассу российского кинопроката на этих выходных 17:53
В Великобритании узнали, как определить коронавирус по языку 17:31
Захарова прокомментировала заявления Госдепа о протестах в России 17:09
Арестован один из главных наркобаронов мира Це Чи Лопа 16:59
Facebook заблокировал аккаунт главы "Роскосмоса" 16:30
Венецианский карнавал из-за COVID-19 проведут в онлайн-формате 16:16
Тренер осудил действия лыжника Большунова в эстафете на этапе КМ в Лахти 16:15
Посол Японии: Токио намерен продолжать сотрудничество с Москвой на основе экономического плана Абэ 15:52
Песков заявил о небольшом количестве участников незаконных акций 15:43
Финский лыжник прокомментировал инцидент с участием Большунова 15:41
Путин выступит на Давосском форуме 15:31
В Госдуме оценили намерение Украины выйти из единой с РФ энергосистемы 14:51
Названы самые "денежные" вакансии для студентов в России 14:27
В Совфеде обвинили западные спецслужбы в причастности к несанкционированным акциям 14:20
В Москве водитель каршеринга устроил крупное ДТП 14:19
Российских лыжников дисквалифицировали с эстафеты на этапе КМ в Лахти 14:17
Делегация России в ПАСЕ добилась снятия с обсуждения вопроса о Крыме 13:50
Найдены странные различия в смертности от COVID-19 у разных рас 13:50
Потомки Франко потребовали вернуть им имущество из поместья Пасо-де-Мейрас 13:35
Американский имитатор Су-57 разбился 13:31
Во Франции намереваются ввести третий антиковидный карантин 13:22
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ 13:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
24.01.2021 19:07
Рубрика: Общество

Наноспутник под солнечным парусом запустят с МКС

Текст: Наталия Ячменникова
Космонавты в этом году могут запустить с борта Международной космической станции наноспутник "Парус-МГТУ", передает ТАСС. Об этом говорится в программе "Большой космос", опубликованной на YouTube-канале "Роскосмос ТВ".
Фото: bsail.ru Фото: bsail.ru
Фото: bsail.ru

"В наступившем году ожидается запуск с МКС космического аппарата "Парус-МГТУ", - сообщил ведущий в эфире программы. Цель запуска - реализация космического эксперимента по развертыванию солнечного паруса. "Такая технология позволит в будущем совершать межорбитальные и даже межпланетные перелеты практически без затрат топлива", - отметил ведущий.

Фото: pixabay.com
"Эльфа" и "синюю струю" засняли над Землей камеры МКС

По той информации, которая есть, спутник, созданный в МГТУ им. Н.Э. Баумана, будет весит один килограмм. После запуска аппарата при помощи специального устройства на нем раскроется солнечный парус (две лопасти по пять метров), который будет сфотографирован. Кстати, эта разработка была представлена на авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Тогда подчеркивалось: оригинальность проекта - жесткость паруса, как бескаркасного тонкопленочного устройства, обеспечивается за счет вращения паруса вокруг оси симметрии. Конструкция двухлопастного роторного солнечного паруса дает ряд преимуществ по сравнению с другими типами солнечных парусов - простота, возможность сворачивания паруса.

Как говорят специалисты, космические корабли с солнечными парусами представляют альтернативу современным космическим аппаратам с ракетными двигателями. Кстати, в 1993 году был проведен интересный эксперимент: на корабле "Прогресс М-10" российский солнечный парус был выведен в сложенном виде на околоземную орбиту. Там он был развернут в рабочее состояние и испытан в рамках космического эксперимента "Знамя-2". Парус представлял собой диск из восьми секторов тонкой зеркальной пленки диаметром 20 м. Ученые хотели проверить способ разворачивания тонкопленочной конструкции в космосе и поддержания ее устойчивости за счет вращения. Кроме того, изучалась возможность освещения Земли отраженным от паруса солнечным светом.

Общество Космос

Главное сегодня

Путин выступит на Давосском форуме
За сутки в России подтверждено 21 127 случаев COVID-19 в 85 регионах
Водителей напугали новыми штрафами за автохлам
Пушков рассказал о разочаровании американцев в администрации Байдена
Найдены странные различия в смертности от COVID-19 у разных рас
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России