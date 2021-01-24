Наноспутник под солнечным парусом запустят с МКС

"В наступившем году ожидается запуск с МКС космического аппарата "Парус-МГТУ", - сообщил ведущий в эфире программы. Цель запуска - реализация космического эксперимента по развертыванию солнечного паруса. "Такая технология позволит в будущем совершать межорбитальные и даже межпланетные перелеты практически без затрат топлива", - отметил ведущий.

По той информации, которая есть, спутник, созданный в МГТУ им. Н.Э. Баумана, будет весит один килограмм. После запуска аппарата при помощи специального устройства на нем раскроется солнечный парус (две лопасти по пять метров), который будет сфотографирован. Кстати, эта разработка была представлена на авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Тогда подчеркивалось: оригинальность проекта - жесткость паруса, как бескаркасного тонкопленочного устройства, обеспечивается за счет вращения паруса вокруг оси симметрии. Конструкция двухлопастного роторного солнечного паруса дает ряд преимуществ по сравнению с другими типами солнечных парусов - простота, возможность сворачивания паруса.

Как говорят специалисты, космические корабли с солнечными парусами представляют альтернативу современным космическим аппаратам с ракетными двигателями. Кстати, в 1993 году был проведен интересный эксперимент: на корабле "Прогресс М-10" российский солнечный парус был выведен в сложенном виде на околоземную орбиту. Там он был развернут в рабочее состояние и испытан в рамках космического эксперимента "Знамя-2". Парус представлял собой диск из восьми секторов тонкой зеркальной пленки диаметром 20 м. Ученые хотели проверить способ разворачивания тонкопленочной конструкции в космосе и поддержания ее устойчивости за счет вращения. Кроме того, изучалась возможность освещения Земли отраженным от паруса солнечным светом.