Названы самые "денежные" вакансии для студентов в России

По данным компании SuperJob, самыми выскокооплачиваемые позиции, куда могут устроиться сегодня студенты и специалисты без опыта работы - программист, юрист или аниматор-мультипликатор. 64% работодателей готовы принять на такую работу людей, еще не получивших диплом о высшем образовании или сразу после выпуска из вуза. Правда, почти треть работодателей кандидата без опыта работы отказывают.

Больше всего хорошо оплачиваемых вакансий для студентов предлагает сектор IT. В Москве, например, студент-программист старших курсов может рассчитывать на зарплату до 90 тысяч рублей в месяц, разработчик отчетных форм (SQL) - на 70 тысяч рублей, специалист техподдержки 1С - от 55 тысяч.

Вакансий в юриспруденции меньше, но зато зарплата больше. Юристы первичного звена без опыта работы будут получать в столице до 100 тысяч в месяц, стажер-юрист - от 40 тысяч. Аниматорам 2D предлагают до 75 тысяч, не меньше - стажерам научно-исследовательского института - до 76 тысяч рублей. Финансовый советник в начале карьеры, не имея опыта работы, может рассчитывать на 65 тысяч рублей.

Интереснй факт: 15% компаний, готовых принять выпускников без опыта, чаще всего устраивают их на вакансии ассистента или помощника.