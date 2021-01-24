Норвежец Бе выиграл масс-старт на этапе КМ по биатлону

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал первым в гонке с общего старта на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

На дистанции 15 километров Бе показал результат 35 минут 44,3 секунды, допустив на четырех огневых рубежах один промах. На втором месте финишировал француз Кентен Фийон-Майе (+31,3), замкнул тройку лидеров представитель Словении Яков Фак (+44,2). Что касается россиян, то лучшим среди наших стал Александр Логинов: он занял 19-е место (+1.48,6). Эдуард Латыпов завершил гонку на 20-й позиции, Матвей Елисеев - на 28-й, Евгений Гараничев - на 30-й.

В общем зачете Кубка мира Бе укрепил лидерство - у него в активе 709 очков. Далее идут соотечественники Йоханнеса - Стурла Легрейд (645), а также его брат Бе Тарьей (566). Логинов идет 17-м (347), Елисеев - 20-м (266), Латыпов - 23-м (217), Гараничев - 30-м (132), Кирилл Стрельцов - 55-м (25), Антон Бабиков - 60-м (21), Семен Сучилов - 78-м (5), Петр Пащенко - 79-м (4).

Добавим, что этап Кубка мира в Антхольце был последним перед стартом первенства планеты, который пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.