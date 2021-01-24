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24.01.2021 21:09
Рубрика: Общество

На прививку - каждый год

Татьяна Голикова закрыла тему "ковид-паспортов"
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 13(8364)
Недопустимо вводить документы, ограничивающие перемещение людей в зависимости от того, была ли сделана прививка и имеет ли человек антитела, потому что переболел, перенес инфекцию, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, поставив таким образом точку в споре о "паспортах" или "сертификатах" иммунизации.
Массовая вакцинация от COVID-19 идет уже неделю во всех регионах страны. Фото: Сергей Михеев/РГ Массовая вакцинация от COVID-19 идет уже неделю во всех регионах страны. Фото: Сергей Михеев/РГ
Массовая вакцинация от COVID-19 идет уже неделю во всех регионах страны. Фото: Сергей Михеев/РГ

Это, напомним, была одна из самых горячих тем последних дней: СМИ много писали о том, что могут быть введены запреты для путешественников, не привившихся от COVID-19 или сделавших прививку "не той" вакциной. И хотя в ЕС опровергли эти слухи, а ВОЗ высказала мнение о том, что введение подобных "паспортов" неэтично и, по сути, означает дискриминацию по отношению к людям и странам, у которых нет пока возможности широкой иммунизации, тема продолжала обсуждаться.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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В своем телевыступлении вице-премьер заявила однозначно: никаких "паспортов" ни для выезда за границу, ни для решения каких-то внутренних нужд россиянам не потребуется. "Паспорт у нас один. Никаких паспортов ни при каких инфекциях в мире никогда не применялось. Единственный сертификат, который сегодня применяется и был одобрен ВОЗ, - это международный сертификат о прививке от желтой лихорадки", - сказала Татьяна Голикова в эфире "Вестей".

Введение документов, которые бы ограничивали перемещение людей, - недопустимо, - отметила вице-премьер. "Это важно, поскольку это определяет статус и свободу перемещения человека. Любого рода ограничения в том числе рассматриваются людьми как принуждение", - пояснила Голикова. Напомнив, что вакцинация у нас сугубо добровольна и никто никого заставлять делать прививки не в праве.

Тем не менее российским законодательством предусмотрена обязательная выдача сертификата вакцинации после проведения любой прививки. Это нужно не только для контроля своего здоровья самим человеком - единая по стране база привившихся от COVID-19 поможет лучше понимать эпидемиологическую ситуацию в стране и принимать правильные решения.

Кстати, с подачи наших самых авторитетных специалистов вице-премьер ответила и на самый топовый на сегодняшний день вопрос: нужно ли и когда именно делать прививку тем, кто уже переболел. "Исследования показывают: уровень защитных антител, которые вырабатываются организмом при заболевании и при вакцинации, примерно идентичен. Конечно, каждый человек индивидуален, тем не менее случаи повторного заболевания у переболевших единичны, и специалисты продолжают изучать их и анализировать - что послужило истинной причиной, - пояснила Татьяна Голикова. - Это могло быть как легкое течение заболевания в первый раз, так и, возможно, ошибочная диагностика или ложно положительный тест". Поэтому сейчас рекомендация однозначна: тем, кто переболел, от прививки лучше воздержаться, причем вне зависимости от уровня имеющихся антител. Ведь есть еще долгосрочный клеточный иммунитет - и он защищает от повторного заражения.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Кстати, такой же позиции придерживаются в ВОЗ: в первых рекомендациях по применению вакцин в экстренных условиях эксперты всемирной организации указали на то, что тем, кто болел коронавирусной инфекцией в последние полгода, с прививкой надо подождать.

Между тем чем дольше мы живем бок о бок с коронавирусной инфекцией, тем определеннее выводы ученых о том, что COVID-19 станет сезонным заболеванием. "Это значит, что прививку от него нужно будет вводить в национальный календарь", - отметила Голикова. Уточнила она и точное количество россиян, которым желательно было бы вакцинироваться - 68,8 млн человек без учета переболевших и детей, то есть 60 процентов населения страны. Это, по мнению эпидемиологов, остановит распространение инфекции.

Сейчас рекомендация однозначна - тем, кто переболел, от прививки стоит воздержаться

Вакцинация активно продолжается. Вакцину "Спутник V" теперь будет легче доставлять в удаленные регионы. Ее производство запустили еще на одной площадке, обеспечив выпуск формы, сохраняющей стабильность при хранении в условиях обычного холодильника. Транспортировка партий препарата при температуре от 2 до 8 градусов поможет быстрее и проще доставлять вакцину в любую географическую точку, отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

К слову, "Спутник V" становится все востребованнее и в мире. В пятницу был подписан договор о поставках 2 млн доз нашей вакцины в Венгрию - эта страна первой в ЕС закупила отечественный препарат. В РФПИ сообщили, что на этой неделе список из 13 государств, зарегистрировавших "Спутник V", пополнится еще двумя. Продолжаются процедуры его сертификации в ЕС и ВОЗ.

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