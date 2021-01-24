Песков заявил о неготовности России терпеть хамство США

Новости

Венецианский карнавал из-за COVID-19 проведут в онлайн-формате 16:16
Тренер осудил действия лыжника Большунова в эстафете на этапе КМ в Лахти 16:15
Посол Японии: Токио намерен продолжать сотрудничество с Москвой на основе экономического плана Абэ 15:52
Песков заявил о небольшом количестве участников незаконных акций 15:43
Финский лыжник прокомментировал инцидент с участием Большунова 15:41
Путин выступит на Давосском форуме 15:31
В Госдуме оценили намерение Украины выйти из единой с РФ энергосистемы 14:51
Названы самые "денежные" вакансии для студентов в России 14:27
В Совфеде обвинили западные спецслужбы в причастности к несанкционированным акциям 14:20
В Москве водитель каршеринга устроил крупное ДТП 14:19
Российскую команду дисквалифицировали с эстафеты на этапе КМ в Лахти 14:17
Делегация России в ПАСЕ добилась снятия с обсуждения вопроса о Крыме 13:50
Найдены странные различия в смертности от COVID-19 у разных рас 13:50
Потомки Франко потребовали вернуть им имущество из поместья Пасо-де-Мейрас 13:35
Американский имитатор Су-57 разбился 13:31
Во Франции намереваются ввести третий антиковидный карантин 13:22
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ 13:17
Режиссер "Ночного администратора" снимет сериал о первых леди США 13:16
Умер создатель "Великолепной семерки" Уолтер Бернстайн 13:04
В больницах Москвы нет пострадавших в результате несанкционированных акций 12:59
Для российских РСЗО создадут снаряды нового поколения 12:55
Ударивший сотрудника ГИБДД мужчина задержан в Санкт-Петербурге 12:45
Макгрегор ответил на комментарий Хабиба о поражении от Порье 12:23
Порье прокомментировал сенсационную победу над Макгрегором 12:19
Для САУ "Коалиция" испытают новый управляемый снаряд 11:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
24.01.2021 15:04
Рубрика: Власть

Песков заявил о неготовности России терпеть хамство США

Текст: Кира Латухина
Россия не готова к хамству и пересечению "красных линий" в отношениях с США, гибкость не может проявляться до бесконечности. Но в Москве все же рассчитывают на диалог. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" .

"Гибкость - это необходимый элемент для межгосударственных отношений​​​. Мы готовы на гибкость, мы не готовы к диктату, мы не готовы к хамству, и мы не готовы к пересечению "красных линий", а в остальном необходимая гибкость проявлялась. Но она не может проявляться до бесконечности", - заявил Песков. Такими "красными линиями", например, были бы выдача экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена или принятие госпереворота на Украине.

Косачев: Байден будет еще более неудобным оппонентом для России, чем Трамп

После распада СССР была "эйфория, граничащая с ожиданием некоего медового месяца с крупнейшей державой мира", заметил пресс-секретарь российского президента. И США воспринимались как государство, которое поможет развивать демократию, "накормит, напоит". "Мы аплодировали, когда эта великая держава резала на иголки наши подводные лодки, когда мы пилили и рубили топорами нашу стратегическую авиацию. Мы подобострастно на коленях приносили разные планы прослушивающих устройств в посольстве и так далее", - напомнил Песков.

А когда стали происходить события, выходящие из ряда вон, то появилась необходимость называть все своими именами и говорить четко, чтобы не было двойного толкования, продолжил пресс-секретарь президента. Примеры таких событий привел в своем вопросе журналист: события в Ираке, обострение отношений с США после нападения Грузии на Южную Осетию.

"Россия последовательно и традиционно выступает за добрые отношения​​​. Не на словах, а на деле мы говорим о том, что мы готовы считать американцев нашими партнерами, но они не готовы. Но здесь насильно мил не будешь", - также заявил пресс-секретарь президента. "Мы, конечно же, рассчитываем, что удастся наладить этот диалог. Это будет диалог, где, конечно, в большей степени придется констатировать несогласие, моменты несогласия, но в то же время диалог - это всегда возможность найти какие-то рациональные зерна, найти те самые маленькие участки, где наши отношения соприкасаются", - пояснил он. И если администрация США к такому подходу будет готова, то Песков не сомневается, что Владимир Путин ответит взаимностью.

Новая администрация США - это старые, хорошо известные люди, сказал Песков​​​. Он также добавил, что слово "партнер" неприменимо к России со стороны Вашингтона - они воспринимают нашу страну по-прежнему, скорее, как противников.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Россия и США РГ-Видео

Главное сегодня

Путин выступит на Давосском форуме
За сутки в России подтверждено 21 127 случаев COVID-19 в 85 регионах
Водителей напугали новыми штрафами за автохлам
Пушков рассказал о разочаровании американцев в администрации Байдена
Найдены странные различия в смертности от COVID-19 у разных рас
Михаил Мишустин оценил ситуацию с вакцинацией в стране
Госдума одобрила проект в защиту традиционных ценностей