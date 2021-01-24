Песков заявил о неготовности России терпеть хамство США

"Гибкость - это необходимый элемент для межгосударственных отношений​​​. Мы готовы на гибкость, мы не готовы к диктату, мы не готовы к хамству, и мы не готовы к пересечению "красных линий", а в остальном необходимая гибкость проявлялась. Но она не может проявляться до бесконечности", - заявил Песков. Такими "красными линиями", например, были бы выдача экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена или принятие госпереворота на Украине.

После распада СССР была "эйфория, граничащая с ожиданием некоего медового месяца с крупнейшей державой мира", заметил пресс-секретарь российского президента. И США воспринимались как государство, которое поможет развивать демократию, "накормит, напоит". "Мы аплодировали, когда эта великая держава резала на иголки наши подводные лодки, когда мы пилили и рубили топорами нашу стратегическую авиацию. Мы подобострастно на коленях приносили разные планы прослушивающих устройств в посольстве и так далее", - напомнил Песков.

А когда стали происходить события, выходящие из ряда вон, то появилась необходимость называть все своими именами и говорить четко, чтобы не было двойного толкования, продолжил пресс-секретарь президента. Примеры таких событий привел в своем вопросе журналист: события в Ираке, обострение отношений с США после нападения Грузии на Южную Осетию.

"Россия последовательно и традиционно выступает за добрые отношения​​​. Не на словах, а на деле мы говорим о том, что мы готовы считать американцев нашими партнерами, но они не готовы. Но здесь насильно мил не будешь", - также заявил пресс-секретарь президента. "Мы, конечно же, рассчитываем, что удастся наладить этот диалог. Это будет диалог, где, конечно, в большей степени придется констатировать несогласие, моменты несогласия, но в то же время диалог - это всегда возможность найти какие-то рациональные зерна, найти те самые маленькие участки, где наши отношения соприкасаются", - пояснил он. И если администрация США к такому подходу будет готова, то Песков не сомневается, что Владимир Путин ответит взаимностью.

Новая администрация США - это старые, хорошо известные люди, сказал Песков​​​. Он также добавил, что слово "партнер" неприменимо к России со стороны Вашингтона - они воспринимают нашу страну по-прежнему, скорее, как противников.