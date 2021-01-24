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24.01.2021 19:29
Рубрика: Происшествия

Полицейский навестил в больнице женщину, которую случайно ударил на незаконной акции

Текст: Анна Полтавцева

В воскресенье полицейский, который в субботу в ходе пресечения беспорядков на несогласованной акции в Санкт-Петербурге ударил женщину в живот, навестил ее в больнице. Страж правопорядка извинился за инцидент и объяснил, как такое смогло произойти.

"Извините меня, за 5 минут до этого меня залили газом, запотело забрало, я не видел, что происходит", - заявил полицейский, передавая женщине цветы.

"Я вам клянусь, для меня эта ситуация шоковая", - добавил он.

Женщина цветы приняла и сказала, что под адреналином сложно четко контролировать свои действия. "Не переживайте, все живы, вон цветочки какие хорошие - хризантемочки", - сказала пострадавшая.

Фото: Дмитрий Ефремов / ТАСС
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По данным ТАСС, женщина, которая пострадала во время несогласованной акции в Санкт-Петербурге, накануне была выписана из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, куда она была госпитализирована накануне. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Ранее сообщалось, что Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начало доследственную проверку после публикации видео, на котором видно, как сотрудник полиции ударил женщину.

В то же время прокуратура Санкт-Петербурга начала свою проверку. В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ранее сообщили, что начальник управления организации охраны общественного порядка полковник полиции Сергей Музыка извинился перед женщиной, получившей травму в результате инцидента на Площади Восстания во время пресечения нарушений общественного порядка.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Митинги и шествия РГ-Видео

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