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24.01.2021 20:10
Рубрика: Спорт

Больно, но справедливо

Макгрегор в нокауте, боя с Хабибом не будет
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 13(8364)
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор во втором раунде оказался в нокауте и проиграл бывшему временному чемпиону промоушена Дастину Порье на турнире, прошедшем на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Задиристый ирландец тут же заявил, что в бою всякое случается и это не повод завершать карьеру, но и реванша с Хабибом Нурмагомедовым ему теперь точно не видать.

Основная интрига боя заключалась в том, что от его результата зависело решение действующего чемпиона лиги Нурмагомедова - возвращаться в октагон или нет. Хабиб как бы подначивал обоих: я буду наблюдать за вами, впечатлите меня, тогда я буду драться. Но, похоже, вау-эффекта Нурмагомедов от просмотра не испытал. В своем "Твиттере" он лишь с издевкой провел параллели с шуточным видео, где Макгрегор спаррингует со своим трехлетним сыном.

Фото: Jeff Bottari/REUTERS
Опубликовано видео нокаута в поединке Дастина Порье и Конора Макгрегора

Президент UFC Дана Уайт, который очень хотел организовать мегареванш Нурмагомедов - Макгрегор, все меньше уверен в перспективности этой затеи.

- Хабиб ненавидит Конора. Но внутренний голос наверняка подсказывает ему, что, если бы он подрался с ним, это был бы величайший бой в истории, - сказал Уайт на пресс-конференции. - Перед боем Конора и Дастина Хабиб сказал мне: "Дана, будь честен с собой, мой уровень намного выше, чем у этих парней. Я побил этих ребят". Не знаю, что он скажет теперь, захочет ли защищать титул. Посмотрим. Но я говорил, он не собирается удерживать весь дивизион. Он уже завершил карьеру, мы просто пытались вернуть его на один бой.

Уайт обмолвился, что за вакантный пояс могут сразиться Порье и Майкл Чендлер, который в соглавном бою вечера в первом раунде нокаутировал Дэна Хукера. Правда, Порье четко дал понять, что не собирается драться с новичком. А вот третий бой с Макгрегором возможен. "Если Хабиб не вернется, мы с Конором - сильнейшие бойцы в легком весе, - заявил Порье. - Пока у нас 1-1по нокаутам".

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