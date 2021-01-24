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24.01.2021 20:01
Рубрика: В мире

Протестующие сожгли центр тестирования на COVID-19 в Нидерландах

Текст: Алексей Чуриков

Вторые выходные подряд в Нидерландах продолжаются несанкционированные акции протеста против введенных в стране из-за пандемии коронавируса ограничительных мер, в частности, комендантского часа. В воскресенье толпа молодых людей в городе Урк, расположенном в 80-ти километрах от Амстердама, подожгла мобильный центр для экспресс-тестирования граждан на COVID-19. Протестующие запускали фейерверки в прибывших на место сотрудников правоохранительных органов, бросали стеклянные бутылки.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Представители местного муниципалитета, полиции и прокуратуры выразили "глубокое возмущение событиями". "Сегодня вечером действовала группа бунтовщиков, нарушивших мирный порядок в Урке. С поведением, которое невозможно выразить словами. От забрасывания камнями полицейских машин и их уничтожения до поджога центра тестирования на коронавирус", - говорится в опубликованном в нидерладских СМИ пресс-релизе. Сообщается, что для усмирения разбушевавшейся толпы полицейские наряды были усилены служебными собаками. По сообщениям портала AD, сотрудники правоохранительных органов Урка вынуждены были пустить в дело собак против одного активиста, оказавшего сопротивление при задержании.

Всего за эти выходные полиция арестовала в городе 25 человек и выписала 3,6 штрафов за нарушение режима комендантского часа. Сумма такого штрафа составляет 95 евро, около 8,7 тысячи рублей.

В Амстердаме и Эйндховене сегодня также неспокойно, в разных частях городов вспыхивают несанкционированные акции протеста. Как отмечает портал NL Times, в Амстердаме организаторы протестов пытались согласовать митинги, но получив отказ от властей, все равно решили вывести людей на улицы. В результате силы полиции для разгона демонстрантов вынуждены были использовать водометы, лошадей, собак и дубинки. В Эйндховене полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. По данным полиции, в этих городах арестованы десятки человек. В прошедшие выходные в Амстердаме в ходе протестов было задержано 143 человека.

В мире Европа Нидерланды Пандемия коронавируса COVID-19 РГ-Видео

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