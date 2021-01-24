Путин выступит на Давосском форуме

На следующей неделе президент России примет участие в Давосском форуме, который пройдет в дистанционном формате. О графике главы государства стало известно из программы "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1".

Кстати, до этого Владимир Путин был на Давосском форуме в 2009 году как премьер-министр. Пару раз форум посещал и Дмитрий Медведев. Последние же годы делегацию возглавляли вице-премьеры или министр экономики.

25 января, в Татьянин день, президент пообщается со студентами. А 27 января, в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Путина будут ждать в музее Великой Отечественной войны, где открылась новая экспозиция.

Также в графике главы государства совещание с членами правительства.