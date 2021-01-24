Грамотные действия правоохранителей позволили избежать серьезных ЧП

В минувшую субботу в Москве и в некоторых российских городах прошли несогласованные с властями уличные акции. Их организаторы демонстративно проигнорировали многочисленные предупреждения врачей, местных властей, прокуратуры о полном запрете на проведение многолюдных шествий и собраний в период пандемии. Организаторов риск массового распространения инфекции не остановил. Более того, они и не собирались ничего и не с кем согласовывать. И открыто заявляли, что их цель - провокация.

Толпа на Пушкинской в открытую провоцировала полицейских, но тем удалось пресечь беспорядки. Фото: Сергей Михеев/РГ

Людей на улицу заранее активно заманивали через социальные сети. К слову, это технология, опробованная и регулярно применяемая на постсоветском пространстве. Российское отличие - ставка на молодежь. Популярная у школьников соц­сеть TikTok была полна "зазывалками". Школьникам внушали мысль, что выйти на улицу надо обязательно, якобы отсиживаться дома это "не круто".

Впоследствии стало понятно, зачем организаторам понадобились школьники - они выставляли их первой шеренгой, чтобы давить на жалость сотрудников правоохранительных ведомств. Сами же провокаторы прятались за спинами молодежи и бросали оттуда в полицейских и омоновцев снежки и камни.

Днем на несанкционированную акцию в Москве собрались, по данным МВД, около 4 тысяч человек. Были попытки перекрыть проезжую часть в районе Пушкинской площади и спровоцировать полицейских и росгвардейцев на силовой разгон толпы.

Однако надежды провокаторов так и не сбылись.

В глаза полицейскому распылили перцовый газ. Фото: rg.ru

Силовикам удалось вытеснить толпу с Пушкинской площади. После этого участники акции разбились на несколько групп. Одна из них оккупировала лестницу здания Цирка на Цветном бульваре. Оттуда люди стали забрасывать проезжающие автомобили снежками и петардами. Повредили один автозак. Но самое неприятное - пострадал водитель служебного автомобиля спецслужб. Машину сначала забросали снежками, а затем начали пинать ногами. В итоге стекло автомобиля разбилось, а осколок попал водителю в глаз, серьезно его поранив.

По мере движения людей организаторы изо всех сил старались поднять градус агрессии в толпе. Весьма агрессивная группа устроила шумиху около следственного изолятора "Матросская Тишина". Там под арестом находится блогер Алексей Навальный, чьи соратники и призывали людей выйти на незаконные акции. Сюда устроители пришли не с пустыми руками. Прямо на проезжую часть улицы, где двигались машины, бросили дымовую шашку. Из-за опасности аварий движение на улице было остановлено. Были и стычки с полицией. Но правоохранителям удалось избежать серьезных инцидентов.

Как подчеркнул первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов, "ответные действия правоохранительных органов на провокации носили достаточно мягкий характер". Полиция и Росгвардия справились с основной задачей - не допустить перерастания единичных провокаций в массовые столкновения. По его словам, есть некоторое количество пострадавших с обеих сторон. Но это все-таки не критично для такой ситуации.

Вот так на Цветном бульваре участники "мирной" акции громили автомобиль, после чего водителя отправили в больницу. Фото: vesti.ru

Вот данные полиции. Задержаны около 600 человек, большинство из них уже отпущены. Среди задержанных - около 70 несовершеннолетних. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что всех подростков отпустили из отделений полиции после приезда их родителей. Никто из задержанных детей не нуждался в медицинской помощи.

За медицинской помощью обратились 12 человек из участников акции. По состоянию на воскресенье, в медучреждениях столицы не было ни одного человека по итогам субботних незаконных акций. При этом стоит сравнить цифры - травмы различной степени тяжести получили 42 сотрудника правоохранительных органов.

Омоновцам брызгали в глаза перцовый газ, наносили удары. В Большом Афанасьевском переулке одного полицейского умышленно сбили машиной. Позднее выяснилось, что в машине были участница скандальной панк-группы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн. Их задержали и завели в отношении девушек административное дело.

Нескольких полицейских облили белой краской. У одного сотрудника отняли шлем и начали играть им в футбол. Первые дела возбудили уже в субботу во Владивостоке. В местном главке СК рассказали, что один из подозреваемых, находясь на проезжей части автодороги, схватил рукой за шею и попытался повалить на землю командира второго взвода 4-й роты ОМОН. Участник незаконной акции нанес росгвардейцу несколько ударов, в том числе по голове. Он уже задержан. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

Второй случай, по данным СК России, произошел возле дома 48 по той же улице во Владивостоке. Там неизвестный мужчина в маске нанес несколько ударов - по телу и по голове - заместителю командира полка патрульно-постовой службы УМВД России по Владивостоку. Также он несколько раз ударил, и тоже по голове, старшего инспектора отделения организации службы полка.

После чего нападавший вырвался из рук задерживавших его сотрудников полиции и скрылся в толпе.

"Организовано проведение комплекса следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего данное преступление", - подчеркнули в СКР.

А в Москве досталось молодому человеку, который рискнул высказать точку зрения, которую не разделяла толпа. Он залез на фонарь на Пушкинской площади и развернул плакат, на котором была надпись о том, что блогера Алексея Навального надо депортировать из страны. Участники акции скинули молодого человека с трехметровой высоты, а затем попинали ногами. Очевидно таким образом они демонстрировали одновременно и мирный характер своей акции, и право каждого на свою точку зрения.

Все эксперты отмечают выдержку российских правоохранителей. Сначала они и вовсе никак не реагировали на собравшихся, лишь в громкоговоритель уговаривая людей разойтись. Стоявшие в оцеплении росгвардейцы и полицейские терпеливо и спокойно общались с подходившими к ним людьми. И, если было возможно, пропускали родителей с детьми, пожилых людей. Так, официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал, что к омоновцам за помощью обратился мужчина. У него в толпе потерялась 9-летняя дочь - он через Пушкинскую площадь вел ребенка в художественную школу. Спецназовцы нашли перепуганную девочку спустя сорок минут и вернули отцу.

Женщины-полицейские раздавали участникам несогласованных акций маски.

Уже возбуждено несколько уголовных дел по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Фигурантам по этому составу грозит до 5 лет лишения свободы.

Пострадал водитель служебного автомобиля спецслужб. Машину забросали снежками, а затем пинали ногами. Осколок стекла попал в глаз мужчине

Кстати, официальный представитель МВД России Ирина Волк заранее предупреждала всех, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, охраняющих общественный порядок, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован.

Кроме того, Следственный комитет РФ возбудил и расследует уголовное дело о вовлечении молодежи в незаконные акции. "По результатам проверки размещенных в СМИ многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по пп. "а, в" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей)", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Следственный комитет РФ возбудил и расследует уголовное дело о вовлечении молодежи для участия в несогласованных с властями уличных акциях

По ее словам, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию и действующие ограничения, сторонники Навального размещали публикации в социальных сетях TikTok, "ВКонтакте", Facebook, witter", Instagram, на сервисе YouTube, в которых призывали несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах. "В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, опубликовавших призывы к неограниченному кругу несовершеннолетних об участии в противоправной деятельности", - отметила представитель СКР.

Стоит напомнить, что еще до этих акций представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах РФ Михаил Барщевский предостерегал граждан от участия в них. Поскольку, по его словам, еще продолжается пандемия коронавируса, во время которой жителям рекомендуют избегать лишних контактов, так как они чреваты новыми вспышками заболеваемости. Юрист предупредил всех, что за организацию массовых мероприятий, создающих угрозу распространения коронавирусной инфекции, грозит уголовная ответственность.

"Хотел бы напомнить, что у нас есть ст. 236 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за организацию массовых мероприятий, не только повлекших наступление тяжких последствий, но и создающих угрозу наступления последствий. Организаторы могут быть привлечены к ответственности по статье 236 УК РФ, что в период пандемии нецелесообразно для них", - сказал Барщевский.

Сейчас организаторы несанкционированных акций продолжают "нагнетать страсти", распространяя фейки о пострадавших и жертвах среди участников.

Комитет Госдумы по информационной политике проанализирует эти ложные сообщения, появившиеся в Сети. Об этом сообщил председатель комитета Александр Хинштейн.

"В "ТикТоке" активно качаются фейки о сакральных жертвах, забитых на митингах. Вообще, число фейков при подготовке и проведении акций - просто запредельно. Комитет намерен детально проанализировать все эти фейки, подтасовки и провокации, итоговый отчет - сделаем открытым", - написал Хинштейн в Twitter.

Между тем

Минздрав предупреждал

Несоблюдение дистанции и отсутствие масок может привести к росту числа заражений COVID-19, заявили внештатные специалисты минздрава в связи с массовыми уличными выступлениями.

"Мы как врачи с беспокойством оцениваем информацию о массовых акциях, поскольку это связано, конечно, с эпидемиологической ситуацией. У нас сейчас наметилась положительная тенденция по коронавирусу. Мы очень много говорили о профилактических мерах - это социальная дистанция, маски, как можно меньше контактов, но понятно, что массовые акции не предполагают соблюдения этих правил, поэтому, конечно, такие мероприятия ставят под угрозу наши завоевания и положительную тенденцию", - сообщила ТАСС главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

В свою очередь главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов также заявил, любые массовые мероприятия опасны из-за возможности распространения коронавируса.

В большинстве стран Европы, в отличие от нашей страны, ужесточены правила ношения масок - их требуется надевать не только в закрытых помещениях и транспорте, но и на улице.

Подготовила Ирина Невинная