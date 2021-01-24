Как будут пускать посетителей в музеи Кремля

Посетить Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены разрешат не ранее 16 апреля 2021 года. Он был закрыт 17 марта прошлого года в связи с проведением профилактических работ.

Любоваться в Оружейной палате шапкой XIII века можно лишь в составе небольшой группы и в маске XXI века. Фото: Сергей Куксин/РГ

А кремлевские музеи уже распахнули двери. Как сообщил Центр по связям с прессой и общественностью ФСО, допуск посетителей на территорию Московского Кремля обусловлен возобновлением работы Музеев Московского Кремля и выставки "Алмазный фонд". Их закрывали для посещений в конце 2020 года из-за эпидемиологической обстановки в Москве.

При осмотре экспозиций нужно соблюдать медицинские меры безопасности. По-прежнему актуальны ограничения по количеству посетителей. Архангельский собор откроют для посещения лишь в марте. Но среди позитивных новостей: до 14 февраля продлена выставка шедевров русской эмали: увидим работы ювелира Карла Фаберже и "живописца по эмали" Федора Рюкерта.

Открылся и Исторический музей. "Мы очень соскучились по посетителям", - рассказал журналистам директор Алексей Левыкин. Кстати, 25 января, по случаю Татьянина дня для студентов (при предъявлении студенческих билетов) и Татьян (возьмите паспорт) вход будет бесплатным. Но правила - они для всех, даже для Тань: маски, регулярная дезинфекция аудиогидов, одноразовые наушники (выдадут), дистанция 1,5 метра. При входе - бесконтактная термометрия. Если температура больше 37 градусов, не пустят.