Кнопки открытия дверей включили в столичных трамваях

В столичных трамваях включили кнопки открывания дверей. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в телеграм-канале.

В начале пандемии для сокращения контактных поверхностей и для предотвращения распространения коронавируса временно отключали кнопку открывания дверей. Сейчас на улице холодно, в салоны регулярно попадает холодный воздух, и пассажиры стали просить вернуть работу кнопок. Сейчас они заработали снова.

В ведомстве призвали пассажиров носить в пути маски и перчатки. Напомним, что ранее кнопки открывания дверей заработали на проездах МЦК.