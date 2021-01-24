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24.01.2021 21:16
Рубрика: Экономика

В центре Москвы в подземном переходе провис потолок

Текст: Сергей Бабкин

Потолок подземного перехода в центре Москвы провис из-за повышения уровня грунтовых вод. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГБУ "Гормост", в ведении которого находится сооружение.

Фото: Пресс-служба мэрии Краснодара
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Инцидент произошел днем в воскресенье в переходе под Комсомольской площадью. Галерея ведет к трем вокзалам и станции метро.

Отмечается, что охрана сразу заметила провисание части потолка. В результате никто не пострадал.

Специалисты огородили место происшествия, разобрали часть потолка и уже приступили к восстановительным работам.

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