В Москве обнаружили птиц, которые считались исчезнувшими

Зоологи заметили в Москве два вида птиц, которые ранее считались исчезнувшими, сообщает официальный портал мэрии.

Речь идет об осоеде и серой утке. Этих птиц удалось заметить во время регулярных учетов. Осоед - хищник средних размеров, крупнее вороны. Птицу зафиксировали в парке "Кузьминки-Люблино" за любимым занятием: осоед рылся в земле в поисках осиных гнезд.

Серую утку заметили на Бездонном озере в Серебряном бору. До этого в последний раз ее видели в черте города 30 лет назад.

Как отмечают эксперты, возвращение исчезнувших видов стало возможным благодаря рекультивации и реабилитации природных комплексов. Таким образом возникли условия для обитания животных редких и исчезающих видов.