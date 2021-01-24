Вильфанд предсказал мрачную погоду в Москве

В ближайшие дни погода в Москве будет относительно теплой и мрачной. Таким прогнозом с ТАСС поделился научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По оценкам Романа Вильфанда, в Москве ожидается низкая облачность, туманы и как следствие почти полное отсутствие солнца. Все эти явления, как и оттепель, сохранятся до середины следующей недели. Такая погода может способствовать формированию сосулек.

Согласно официальному прогнозу Гидрометцентра, температура воздуха ты ближайшие дни в городе составит от 1 до 3 градусов тепла. К постоянным минусовым значениям она начнет возвращаться только в четверг.