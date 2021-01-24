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Рубрика: Общество

Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в ряде регионов России

Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

В центре европейской части России температура воздуха повысится до значений, которые обычно фиксируются в конце марта. А вот жителям Западной Сибири и Якутии, наоборот, надо готовиться к резкому похолоданию.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Граница между аномально теплой и холодной погодой проходит по Уралу. Очень пестрая картина получается", - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в Якутии температура воздуха будет на 8-10 градусов ниже климатической нормы, на территории Западной Сибири - на 12-13 градусов. В Сибири снова ожидаются морозы до -58 градусов ночью, и до -35 днем.

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