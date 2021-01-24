Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в ряде регионов России

В центре европейской части России температура воздуха повысится до значений, которые обычно фиксируются в конце марта. А вот жителям Западной Сибири и Якутии, наоборот, надо готовиться к резкому похолоданию.

"Граница между аномально теплой и холодной погодой проходит по Уралу. Очень пестрая картина получается", - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в Якутии температура воздуха будет на 8-10 градусов ниже климатической нормы, на территории Западной Сибири - на 12-13 градусов. В Сибири снова ожидаются морозы до -58 градусов ночью, и до -35 днем.