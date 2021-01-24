Во Владивостоке прошла мировая премьера оперы "Идиот"

Лучшего события для старта Года Достоевского и не придумать: в минувшие выходные на Приморской сцене Мариинского театра впервые прозвучала в концертном исполнении опера по одному из самых известных романов великого русского писателя "Идиот" на музыку известного петербургского композитора Александра Смелкова.

Это его вторая опера по произведениям Достоевского. В 2008 году состоялась премьера "Братьев Карамазовых", написанных по заказу Мариинского театра. Она с успехом прошла в России и за рубежом, получив в 2009 году премию "Золотая маска" в нескольких номинациях. Соавтором этих опер композитор назвал известного либреттиста Юрия Димитрина.

- Далеко не каждый прекрасный литератор и драматург чувствует специфику музыкального театра, а у Юрия Георгиевича этот дар был. Как он шутливо говорил, "либреттист должен слышать музыку до музыки", - рассказал композитор.

По его словам, работа над оперой длилась около пяти лет. Даже имея на руках готовое либретто, Смелков перечитывал роман и литературу о нем. По его мнению, творчество Достоевского, рассматривавшего краеугольные вопросы бытия, духа, Бога, веры, человечности, по-прежнему современно. Его произведения очень подходят для оперных постановок, хотя сам Федор Михайлович считал, что они "нетеатральны". Время показало, что в этом он ошибался: по сюжетам его романов было написано множество спектаклей, фильмов, опер и даже балетов.

- Этот нерв, постоянный пульс, конфликт, заострение - то, что необходимо для оперы. Задача музыки - дать какие-то эмоциональные подтексты, чтобы сохранялась целостность восприятия ситуации и героев. Если отдельно прочитать либретто, оно покажется куцей выжимкой из романа, но музыка наполняет все эмоциональным содержанием, - подчеркнул композитор.

Музыка идеально совпала с энергетикой самого романа и в то же время удивила современными ритмами, трехчасовая опера смотрелась на одном дыхании. Солисты, хор Приморской сцены и детский хор учащихся музыкальных школ Владивостока блестяще справились со сложной задачей.

- Для всего нашего коллектива большая честь, что нам доверили мировую премьеру оперы "Идиот", приуроченную к 200-летию со дня рождения Достоевского. Мы с огромным воодушевлением работали над подготовкой премьеры и рады, что она вызвала такой теплый прием у зрителей, - сказал после премьеры главный дирижер Приморской сцены Мариинского театра Павел Смелков.

К слову, это третья за последние три месяца оперная премьера во Владивостоке: в ноябре с большим успехом прошло концертное исполнение оперы Чайковского "Мазепа", в декабре - оперы Глинки "Руслан и Людмила".