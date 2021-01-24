В Самаре с помощью специального оборудования врачи вывели на экран телефона видео операционного поля. А в Санкт-Петербурге хирург-консультант смог видеть все, что делает его коллега. И при необходимости мог бы корректировать ход операции.

"Она была малоинвазивная. Через небольшие проколы при помощи видеокамеры и инструментов мы удаляли желчный пузырь", - рассказал главный врач Самарской городской клинической больницы N 8 Сергей Дергаль.

Сложность была в том (потому и понадобилась консультация питерского коллеги), что у пациента процесс был достаточно запущен. Кроме того, в прошлом у больного была операция по поводу язвы желудка, возникли спайки.

Хирурги оказались перед выбором: продолжить эндоскопическую операцию или изменить ее и перейти на открытую. Продолжили. С помощью "умных" технологий. Ситуацию обсудили с консультантом из Санкт-Петербурга, который дал коллегам ценный совет.

Операция прошла без осложнений. И пациента достаточно скоро выписали домой.

"Такие трансляционные технологии для Самарской области в какой-то степени уникальны, хотя у наших российских коллег подобный опыт есть", - отметил главный внештатный специалист по хирургии Министерства здравоохранения Самарской области Евгений Корымасов.

Трансляционная медицина, пояснил он, понятие очень широкое. Оно подразумевает не только передачу данных на расстоянии и консультирование. Но и внедрение новых прорывных технологий фундаментальных исследований в практическую деятельность.

В нашем случае трансляционные технологии использовали для телемедицинской консультации.