Власти Красновишерска вместе с коммунальщиками ответят по закону за резкое снижение температуры в домах и школах города. В их отношении СК РФ возбудил уголовные дела по статье 293 УК РФ (халатность) и 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В середине января, когда на севере Пермского края температура опускалась до минус сорока градусов, в Красновишерске люди начали замерзать в квартирах. Объяснялось это сбоем работы двух котельных, не подготовленных к работе в суровых условиях. Из-за того, что в школах заниматься стало невозможно, учеников перевели на дистанционное обучение. 4,5 тысячи красновишерцев в самые морозы практически остались без отопления, так как батареи в квартирах были еле теплые.

Глава администрации Красновишерска Евгений Верещагин обратился к землякам через интернет. Сидя в теплом кабинете, он сообщил, что писал письма коммунальщикам еще в прошлом году, и надо, дескать, всего лишь поменять пару котлов, но этому помешали новогодние праздники.

Жители холодеющих квартир начали повышать температуру в домах электрообогревателями. И тут энергетики сообщили, что хотят временно отключить свет. Красновишерцы просто взвыли. На официальном сайте администрации, под объявлением энергетиков появились комментарии: "Вы что, совсем из ума выжили, на улице -30, а вы отключать вздумали!", "Мало того что у людей нет тепла, обогреваются обогревателями, дак ещё и электроэнергию вырубают". Видно, поняв ошибку, электричество отключать не стали.

Глава района Евгений Верещагин, сидя в теплом кабинете, сообщил жителям, что надо, дескать, всего лишь поменять пару котлов, но этому помешали новогодние праздники

Между тем, правительство Пермского края начало принимать срочные меры по спасению жителей Красновишерска. Им предложили получить обогреватели и тепловые пушки для поднятия температуры в домах. Вполне резонно население возмутилось, что с них и за отопление деньги сдерут, и за повышенный расход электричества. Поэтому в городе появились листовки, где чиновники обещают, что расчет за энергию в январе сделают по средним расценкам, а на счетчики внимания не обратят.

4,5 тысячи красновишерцев в самые морозы практически остались без отопления

Сейчас ситуация немного изменилась в лучшую сторону. Одна котельная работает как положено и в квартирах около трех тысяч красновишерцев стало теплее. Но больше полутора тысяч жителей города все еще мерзнут. Их котельную починят только к началу февраля.

Расследование уголовных дел, возбужденных по фактам недобросовестной работы чиновников и коммунальщиков, находятся под контролем прокуратуры.