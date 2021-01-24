В середине января, когда на севере Пермского края температура опускалась до минус сорока градусов, в Красновишерске люди начали замерзать в квартирах. Объяснялось это сбоем работы двух котельных, не подготовленных к работе в суровых условиях. Из-за того, что в школах заниматься стало невозможно, учеников перевели на дистанционное обучение. 4,5 тысячи красновишерцев в самые морозы практически остались без отопления, так как батареи в квартирах были еле теплые.
Глава администрации Красновишерска Евгений Верещагин обратился к землякам через интернет. Сидя в теплом кабинете, он сообщил, что писал письма коммунальщикам еще в прошлом году, и надо, дескать, всего лишь поменять пару котлов, но этому помешали новогодние праздники.
Жители холодеющих квартир начали повышать температуру в домах электрообогревателями. И тут энергетики сообщили, что хотят временно отключить свет. Красновишерцы просто взвыли. На официальном сайте администрации, под объявлением энергетиков появились комментарии: "Вы что, совсем из ума выжили, на улице -30, а вы отключать вздумали!", "Мало того что у людей нет тепла, обогреваются обогревателями, дак ещё и электроэнергию вырубают". Видно, поняв ошибку, электричество отключать не стали.
Между тем, правительство Пермского края начало принимать срочные меры по спасению жителей Красновишерска. Им предложили получить обогреватели и тепловые пушки для поднятия температуры в домах. Вполне резонно население возмутилось, что с них и за отопление деньги сдерут, и за повышенный расход электричества. Поэтому в городе появились листовки, где чиновники обещают, что расчет за энергию в январе сделают по средним расценкам, а на счетчики внимания не обратят.
Сейчас ситуация немного изменилась в лучшую сторону. Одна котельная работает как положено и в квартирах около трех тысяч красновишерцев стало теплее. Но больше полутора тысяч жителей города все еще мерзнут. Их котельную починят только к началу февраля.
Расследование уголовных дел, возбужденных по фактам недобросовестной работы чиновников и коммунальщиков, находятся под контролем прокуратуры.