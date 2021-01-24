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24.01.2021 23:06
Рубрика: Общество

Зеркало больше не пугает

Текст: Ольга Кондрева
Российская газета - Федеральный выпуск № 13(8364)
В Казани врачи не только спасли жизнь сбитой на дороге женщине, но и вернули ей лицо. Впервые в Республиканской клинической больнице нейрохирурги сделали сложнейшую реконструктивную операцию.

Состояние женщины было крайне тяжелым. Руки-ноги целы, но сильно пострадал мозг. Она ненадолго приходила в сознание и снова отключалась. Врачи диагностировали переломы костей черепа, в том числе лобных пазух и левой глазной орбиты, и, как следствие, деформацию лица. Если не прооперировать, уродство останется на всю жизнь.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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По словам Алексея Бывальцева (тогда он руководил отделением нейрохирургии N 2), деформация не угрожала жизни, но могла сказаться на ее качестве. И дело не только в испорченной внешности. Когда отек сошел, стало видно, как из-за травмы изменилась форма черепа: голова стала квадратной, с выпирающими углами.

"Надо было восстановить и функцию глаз, - говорит нейрохирург. - Из-за сломанных орбит глаза не двигались ни вправо, ни влево". Тянуть с операцией не имело смысла. Тонкие лицевые кости срастаются быстро. И если не поставить их на место, то потом, возможно, придется ломать. А это сложное вмешательство. Такие операции, говорят специалисты, порой длятся по десять часов и в стране владеют ими единицы.

Алексей Бывальцев и его ассистент, нейрохирург Ренат Бекбулатов, поправили лицо практически за два часа. Они собрали переломанные кости, зафиксировали их с помощью титановых пластин и микрошурупов. При этом на лице женщины не осталось никаких следов. Как и при модном сейчас фейслифтинге, хирурги выполнили всего один разрез по краю волосистой части головы. Косметологический шов рассосался. Нет ни шрамов, ни рубцов.

2 часа вместо 10 часов шла операция по восстановлению лица. Если бы врачи не решились на нее сразу после аварии, женщине пришлось бы испытать более сложное вмешательство

Но лечиться еще придется долго. "Восстановительный период при таких травмах длится до года, - объясняет Алексей Бывальцев. - Очень многое зависит, как пациент выполняет рекомендации врачей. Если делает правильно, то со временем все придет в норму".

Операцию, которая относится к высокотехнологичным видам медпомощи, врачи сделали женщине бесплатно. И зеркало женщину уже не пугает.

А пример нейрохирургов, которые первыми выполнили реконструктивную операцию, оказался заразительным. Повторить ее у себя задумали в других отделениях - ЛОР и челюстно-лицевой хирургии.

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