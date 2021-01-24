В Алтайском центре охраны материнства и детства урологи и хирурги провели уникальную операцию. С помощью живых трансплантатов они заново "собрали" уретру подростку, пострадавшему в ДТП.

Михаил Сокольщик, профессор кафедры урологии и андрологии Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна, и его барнаульские коллеги открыли парню из Хабаровска дверь во взрослую жизнь без инвалидности, трубок и катетеров.

Два с половиной года назад 17-летний Демьян попал под колеса "Газели", выезжающей со двора. Он чудом выжил, но ему раздробило весь таз. Хабаровские хирурги успешно собрали тазовые кости, парень пошел на поправку. Но восстановить уретру, которая оторвалась от мочевого пузыря, долгое время не удавалось. Демьян ходил с цистомической трубкой. А родители по всей стране искали врачей. И нашли.

"Я был на конференции в Хабаровске. Меня попросили посмотреть Демьяна, - вспоминает Михаил Сокольщик. - Решил оперировать. Но в нашем московском центре мы не принимаем детей. Договорились с коллегами из Барнаула провести операцию на базе Алтайского центра охраны материнства и детства".

Уникальность операции в том, что поврежденный участок уретры большой - более четырех сантиметров. Его пришлось убрать и создавать заново из живых тканей пациента.

"Мы решили сделать пластику уретры, используя известный трансплантат из слизистой щеки, - поясняет профессор. - Но просто пересадить его на ткань с рубцами, где низкий уровень кровоснабжения, нельзя - не приживется. Тогда придумали использовать живую мышцу живота как кровоснабжающую муфту, к которой подшили лоскуты слизистой щеки. Операция прошла успешно".