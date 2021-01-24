В Новосибирске впервые в стране провели лечение онкологии при перенесенной операции на сердце с риском критического кровотечения.

Тактику ведения пациента совместно разработали хирург-онколог Павел Таранов и врач-кардиолог Оксана Васильцева Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина.

Обычно методы лечения стеноза коронарных артерий и злокачественной опухоли желудка, которые диагностировали у 69-летнего мужчины, противоречат друг другу.

И врачи других стационаров не решались браться за столь сложный случай. Но с каждым днем становилось все очевиднее - опухоль надо удалять.

"Пациент поступил с тяжелой анемией и высоким риском развития инфаркта. И сначала стали лечить стеноз, - отмечает Оксана Васильцева. - Как правило, делают открытую операцию, аортокоронарное шунтирование. Но это было невозможно из-за онкологии".

Врачи провели сложное лечение и вместо шунтирования установили стент. Но это добавило и новые риски. "Лечение затрудняли взаимоисключающие требования, - подчеркивает Павел. - Антикоагулянтная терапия обязательна из-за возможного образования тромбов после операции. И противопоказана для онкологической операции. Высок риск массивного кровотечения".

По словам медиков, антитромботическая терапия после установки стента длится как минимум год. Даже в случае острой необходимости нового вмешательства медики стараются выдержать минимально критический срок - от трех месяцев до полугода. Но тяжелая анемия не позволяла откладывать операцию по удалению опухоли. И она прошла уже через месяц после стентирования артерии.

Врачам удалось рассчитать период времени, в который было бы оптимальным снизить прием лекарств, чтобы провести операцию. Хирурги сработали блестяще! Она прошла без осложнений.

И в короткое время врачи продолжили антитромботическое лечение. Пациент благополучно выписался в стабильном состоянии.

Как поясняют специалисты новосибирской клиники, более половины пациентов, попадающих на лечение в онкологическое отделение, страдают не только от рака, но и имеют кардиопатологию. Сотрудничество специалистов открыло возможность лечить онкологию даже агрессивными методами у пациентов с тяжелой сердечно-сосудистой патологией.

"В пандемию многое усложнилось, - говорит Оксана Васильцева. - Но мы не сдаемся. На примере специалистов центра хирургии аорты и коронарных артерий клиники Мешалкина изучаем работу отделений сердечно-сосудистой хирургии в условиях пандемии коронавируса. Сейчас собираем материалы. Вскоре обязательно оформим их в научную статью".